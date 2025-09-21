Ирак открива днес първата си промишлена соларна електроцентрала в обширна пустинна зона в провинция Кербала, югозападно от Багдад, предаде Асошиейтед прес.

Проектът е част от усилията на правителството за разширяване на производството на енергия от възобновяеми източници в страната, която въпреки богатството си на нефт и газ често изпитва сериозни кризи с електрозахранването.

"Това е първият подобен проект в Ирак с такъв капацитет", заяви изпълнителният директор на новата централа Сафа Хюсеин, който подчерта, че целта е да се снабдява националната мрежа с електроенергия, да се намали потреблението на гориво в пиковите часове и да се ограничи негативното въздействие на газовите емисии върху околната среда.

Соларната централа в Кербала ще може да произвежда до 300 мегавата електроенергия в пиковите часове, съобщи Насер Карим ал-Судани, ръководител на националния екип за проекти за слънчева енергия в кабинета на министър-председателя. Той допълни, че в провинция Бабил се изгражда нов проект с капацитет 225 мегавата, а скоро ще започне и изграждането на соларна електроцентрала с капацитет от 1000 мегавата в южната провинция Басра.

Заместник-министърът на електроенергията Адел Карим посочи, че Ирак разполага с проекти за соларна енергия с общ капацитет от 12 500 мегавата, които вече се изпълняват, са в процес на одобрение или на договаряне. Ако бъдат реализирани напълно, те ще задоволяват между 15 и 20 процента от общото търсене на електроенергия в страната, с изключение на северния кюрдски регион.

По думите му компаниите, с които Ирак вече е сключил договори или преговаря, ще продават електроенергия на изгодни цени, като правителството ще я предоставя на потребителите. Тарифите обаче не бяха уточнени.

Въпреки природните си ресурси Ирак страда от хроничен недостиг на електроенергия, породен от десетилетия войни, корупция и лошо управление. Прекъсванията на тока са често явление, особено през лятото, когато температурите надхвърлят 50 градуса по Целзий, а много граждани разчитат на дизелови генератори.

В момента Ирак произвежда между 27 000 и 28 000 мегавата електроенергия, докато потреблението в цялата страна достига между 50 000 и 55 000 мегавата. Около 8000 мегавата идват от електроцентрали, работещи с внасян ирански газ.

Зависимостта на Ирак от вноса на ирански газ и директни доставки на електроенергия от Иран поставя страната в сложна ситуация спрямо санкциите на САЩ. По-рано тази година Вашингтон прекрати освобождаването от санкции за директни покупки на електроенергия от Иран, но остави в сила разрешението за внос на газ.