Ирак ще работи по важен енергийно-транспортен проект, благодарение на заем от Международната финансова корпорация

Изглед от борда на самолет над Ирак. Снимка: Владимир Шоков, БТА
Багдад,  
13.09.2025 17:27
 (БТА)

Международната финансова корпорация (МФК) към Световната банка подписа днес инвестиционен договор на стойност 500 милиона долара с иракската компания "Басра груп“ в областта на така наречения съпътстващ газ и за развитие на съоръженията в пристанището Ум Каср, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на канцеларията на премиера на Ирак.

В изявление на компанията „Басра груп“ се казва, че чрез гореспоменатата сума, отпускана под формата за заем, ще се финансира един от най-значимите й проекти, който ще укрепи иракската икономика.

През 2021 г. компанията подписа заем за 360 милиона долара, който беше използван за изграждане на завод за течни газове, който беше завършен по-рано тази година, добави компанията.

 

