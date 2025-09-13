Ирак ще работи по важен енергийно-транспортен проект, благодарение на заем от Международната финансова корпорация

Международната финансова корпорация (МФК) към Световната банка подписа днес инвестиционен договор на стойност 500 милиона долара с иракската компания "Басра груп“ в областта на така наречения съпътстващ газ и за развитие на съоръженията в пристанището Ум Каср, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на канцеларията на премиера на Ирак.

В изявление на компанията „Басра груп“ се казва, че чрез гореспоменатата сума, отпускана под формата за заем, ще се финансира един от най-значимите й проекти, който ще укрепи иракската икономика.

През 2021 г. компанията подписа заем за 360 милиона долара, който беше използван за изграждане на завод за течни газове, който беше завършен по-рано тази година, добави компанията.