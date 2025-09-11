Философията на промените в Закона за туризма е защитата на потребителите, каза депутатът Любен Дилов

Подробно търсене

Камелия Цветанова
Снимка: Женя Илчева/БТА
София,  
11.09.2025 18:00
 (БТА)

Философията на промените в Закона за туризма е защитата на потребителите, посочи депутатът от парламентарната група на ГЕРБ – СДС Любен Дилов по време на заседание на Комисията по туризма. На заседанието беше разгледан на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, внесен от депутата от БСП – Обединена левица Десислав Тасков и група народни представители.

С предложението се създава Туристически гаранционен фонд.

Дилов акцентира върху необходимостта от внимателно прецизиране на две области – ефективността на фонда и осигуряването на гаранции за плащанията, както и разграничаването на входящия и изходящия туризъм. Според него ефективността на фонда няма да се гарантира само с вноските на туроператорите.

Той посочи, че е важно да има ясно описание на рисковете и на щетите, които фондът може да покрива, като според него тези уточнения следва да бъдат направени в придружаващ текст, а не в самия закон.

