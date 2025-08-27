"Лего" с рекордни приходи за първото полугодие благодарение на партньорства с други марки

Датският производител на играчки "Лего" (Lego) обяви днес, че проходите му от продажби за първото полугодие са нараснали с 12 на сто до рекордните 34,6 милиарда датски крони (5,43 млрд. долара) благодарение на партньорства с големи марки, включително "Формула Уан Груп" (Formula One Group) и "Джурасик Парк" (Jurassic Park), предаде Ройтерс.

"Пазарът на играчки реално се върна към растеж тази година, но ние го изпреварваме и увеличаваме пазарния си дял", заяви изпълнителният директор на "Лего" Нилс Кристиансен и допълни, че глобалният пазар е нараснал с близо 7 на сто.

Компанията отчита ръст на всички свои пазари, включително в Китай, където през последните години се сблъскваше с предизвикателства. Партньорствата с марки като "Формула Уан Груп", "Фортнайт" (Fortnite) и "Джурасик Парк" са допринесли за увеличаване на продажбите сред различни групи потребители, поясни Кристиансен.

Въпреки икономическата несигурност, породена от търговското напрежение, "Лего", познат със своите дългогодишни франчайзи "Междузвездни войни" и "Хари Потър", не наблюдава значителна тенденция ориентиране на американските потребители към по-евтини продукти.

Оперативната печалба на датския производител на играчки за първите шест месеца на годината се е увеличила с 10 на сто до 9 милиарда крони, подпомогната от глобалната производствена мрежа на компанията, която включва шест завода в Дания, Унгария, Чехия, Мексико, Китай и Виетнам.

"Разполагаме със стабилна верига на доставки. Логиката, която следваме, е да произвеждаме продуктите възможно най-близо до потребителите", обясни Кристенсен, подчертавайки, че компанията е успяла да се справи с влиянието на американските мита.

"Лего" разширява най-големия си производствен обект в Монтерей, Мексико, както и завода в Унгария, а строителството на новата фабрика в щата Вирджиния трябва да приключи през 2027 г. Според Кристиансен съоръжението във Вирджиния е планирано с цел бъдещ растеж, а не като реакция на митата. Инвестирани са над 1,5 милиарда долара за строителството на фабриката и регионален център за дистрибуция. Продажбите в САЩ са регистрирали двуцифрен ръст, като Кристиансен отбелязва, че местният пазар на играчки се е върнал към по-високи нива на растеж в сравнение с последните години.

"Лего" откри през април нова, свръхмодерна фабрика във Виетнам, шестата в световен мащаб, за да подкрепи дългосрочния растеж в Азиатско-тихоокеанския регион, информира ДПА. Според компанията това е "най-устойчивото й съоръжение от екологична гледна точка“.

Веригата магазини на "Лего" се е разширила допълнително, като през първите шест месеца на 2025 г. са открити още 24 обекта, с което общият им брой в световен мащаб достига 1079 на 54 пазара.

Семейната компания е пуснала рекордните 314 нови комплекта конструктори през първата половина на 2025 г. и разширява потребителската си база чрез партньорства с марки като "Блуи" (Bluey) и "Уан Пийс" (One Piece). Съвместен проект с "Покемон" (Pokemon) ще бъде представен през 2026 г.

Конкурентите на "Лего", сред които компанията "Маттел" (Mattel), произвеждаща на куклата Барби, както и "Хасбро", създател на "Моето малко пони", са по-уязвими към тарифните колебания заради зависимостта им от производството в Китай, отбелязва Ройтерс.