Пазарът на производствени и складови площи в София показва признаци на възстановяване, сочи проучване

Пазарът на производствени и складови площи в София показва признаци на възстановяване през второто тримесечие на годината. След относително бавното темпо, което донесе началото на 2024 г., средата ѝ се характеризира със стабилна строителна активност и слабо изразено търсене. Наемите остават около досегашните си нива, като се очаква до края на годината те да се задържат без значителни промени. Това сочат данните на консултантската компания за бизнес имоти "Къшман енд Уейкфийлд Фортън" (Cushman&Wakefield Forton), получен днес в БТА.

"Наблюдаваме инвестиции на големите търговски вериги, които разширяват своите складови бази в близост до София. Това е резултат от ръст в оборотите на тези вериги, който води до стремеж към разширяване на търговската мрежа и съответно необходимост от повече площи за обслужване на новите магазини. Тези капиталовложения са основна част от активността на пазара на индустриални площи", коментира Жоро Ангелов, мениджър "Индустриални и логистични площи" в Cushman&Wakefield Forton.

По данни на компанията, българската верига "Фантастико" усвоява над 16 000 кв. м, а други 6 000 кв. м се заемат от "Билла" (Billa) през второто тримесечие. Общият обем на наети и завършени за собствено ползване площи през периода расте с 30 процента спрямо същото тримесечие на предходната година до близо 80 000 кв. м. Търсенето е активно сред търговците на дребно и сравнително скромно от страна на наемателите в областта на онлайн търговия, транспорта и производството, което до голяма степен съответства на общата картина в икономиката.

Завършените складови и производствени площи през тримесечието достигат общо 62 000 кв. м. Близо 60 на сто от тези площи са в обекти с разгърната застроена площ над 10 000 кв. м. Общият обем на складовете в София нараства до близо 2,1 млн. кв. м. Всички новозавършени площи през периода са предназначени за собствено ползване, като освен хранителните вериги, активни са и операторите на електроника и DIY (Do it yourself - бел. реп.) магазините.

В бъдеще предлагането ще остане голямо, посочват от Cushman&Wakefield Forton. Към средата на 2024 г. строителната дейност възлиза на 327 000 кв. м, което е с 13 на сто повече в сравнение с предходната година. Този обем е разпределен в 33 проекта, чието завършване е планирано до края на 2025 г. Делът на спекулативните проекти - разработвани с цел отдаване под наем, надхвърли 50 на сто от цялата площ в строеж за първи път от десет тримесечия насам, което отразява най-вече все по-важната роля на компанията CTP като предприемач на пазара, се посочва в анализа.

Към края на юни доходността от първокласни логистични площи клас А (над 10 000 кв. м) се понижaва с 25 базисни пункта до 7,75 на сто и е със 75 базисни пункта под нивата отпреди пет години. Очаква се доходността да се задържи на тези нива в краткосрочен план, посочват от компанията. Същевременно първокласните наеми са средно 5,3 евро на кв. м, но са с близо 40 на сто по-високи от тези преди 5 години. В перспектива от шест месеца се очаква наемите да останат без промяна или да се понижат незначително.

Пазарът на производствени и складови площи в София забавя темпото си в началото на годината, съобщиха от компанията през май. Новонаетите обекти в периода януари-март са с обща площ едва 11 760 кв. м при над 80 000 кв. м през предходното тримесечие. В същото време новозавършените проекти остават под 10 000 кв. м за тримесечието, което е най-ниската стойност за последните две години, сочиха тогава данните на Cushman&Wakefield Forton.