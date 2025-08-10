Подробно търсене

Китайският производител на батерии за електромобили Си Ей Ти Ел временно спира да добива литий от местна мина, осигуряваща 3 на сто от глобалното производство

Спас Стамболски
Китайският производител на батерии за електромобили Си Ей Ти Ел временно спира да добива литий от местна мина, осигуряваща 3 на сто от глобалното производство
Китайският производител на батерии за електромобили Си Ей Ти Ел временно спира да добива литий от местна мина, осигуряваща 3 на сто от глобалното производство
Снимка: AP/Chan Long Hei, архив
Лондон,  
10.08.2025 13:03
 (БТА)

Китайската компания Си Ей Ти Ел (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. - CATL), най-големият световен производител на батерии за електромобили, временно спира дейността на своята литиева мина "Цзянсяуо" (Jianxiawo) в провинция Дзянси за срок от поне три месеца, съобщават източници на Блумбърг, предаде Ройтерс.

Мярката идва в момент на повишено внимание върху мината, която осигурява около 3 на сто от глобалното производство на литий, и на фона на изтичащо разрешение за добив на 9 август. CATL е уведомила и свързаните рафинерии в близкия град Ичун, уточняват източниците, пожелали анонимност.

Решението съвпада със засилените действия на Пекин срещу свръхкапацитета (излишък на производствени способности - бел. ред) в индустрията и повишения регулаторен контрол върху минните операции. Според анализатори временното спиране може да се отрази благоприятно на пазара, страдащ от свръхпредлагане в последните години.

На този фон цената на литиевия карбонат, ключов материал за батериите, отбеляза ръст от около 9 на сто през изминаващата седмица и достигна 75 000 юана (приблизително 10 400 долара -бел. ред) за тон на борсата в Гуанджоу. През юли тя премина границата от 80 000 юана, което доведе до ограничаване на спекулативните сделки.

/СЛС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:39 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация