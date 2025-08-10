Повече катастрофи са станали във Врачанско през юли спрямо същия месец на миналата година, отчитат от полицията

Увеличение на пътнотранспортните произшествия (ПТП) в област Враца през юли спрямо същия месец на миналата година, отчитат от Областната дирекция (ОД) на МВР - Враца. Информацията за пътната обстановка е публикувана на сайта ѝ. През този юли в областта са регистрирани 49 пътнотранспортни произшествия, от които 20 са тежки. При катастрофите са ранени 28 души. В сравнение със същия месец на предходната година катастрофите са с 12 повече, ранените са с девет повече, загинали няма.

През месеца за нарушения на шофьори са съставени 528 акта, 3312 обикновени фиша и 4998 електронни фиша/клипа, издадени за установени нарушения на скоростта, информират от ОД на МВР - Враца. Установени са и 35 шофьори, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 165 глоби, за неправоспособност – 58, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 51.

Според отчетите на дирекцията за първото полугодие на тази година в областта са регистрирани 327 пътни произшествия, от тях 100 са били тежки, с петима убити и 98 ранени. Установените водачи, употребили алкохол или наркотици са 220.