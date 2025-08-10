Подробно търсене

Повече катастрофи са станали във Врачанско през юли спрямо същия месец на миналата година, отчитат от полицията

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
БТА, Проверка на пътни полицаи край Враца, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
10.08.2025 13:06
 (БТА)

Увеличение на пътнотранспортните произшествия (ПТП) в област Враца през юли спрямо същия месец на миналата година, отчитат от Областната дирекция (ОД) на МВР - Враца. Информацията за пътната обстановка е публикувана на сайта ѝ. През този юли в областта са регистрирани 49 пътнотранспортни произшествия, от които 20 са тежки. При катастрофите са ранени 28 души. В сравнение със същия месец на предходната година катастрофите са с 12 повече, ранените са с девет повече, загинали няма.  

През месеца за нарушения на шофьори са съставени 528 акта, 3312 обикновени фиша и 4998 електронни фиша/клипа, издадени за установени нарушения на скоростта, информират от ОД на МВР - Враца. Установени са и 35 шофьори, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 165 глоби, за неправоспособност – 58, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 51.

Според отчетите на дирекцията за първото полугодие на тази година в областта са регистрирани 327 пътни произшествия, от тях 100 са били тежки, с петима убити и 98 ранени. Установените водачи, употребили алкохол или наркотици са 220.  

/ТНП/

Към 14:40 на 10.08.2025

