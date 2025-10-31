Подробно търсене

Метамфетамин и електрическа везна са открити при претърсване в имот в Бяла Слатина

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
На снимката: вход на Бяла Слатина. Снимкa: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова, архив
Враца,  
31.10.2025 09:53
 (БТА)

Метамфетамин, електрическа везна и пликчета спейсбек са открили служители на полицията при претърсване на частен имот в Бяла Слатина, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. До претърсването се е стигнало след проведени преди това оперативно-следствени действия. Общото количество наркотик, който е иззет, е около 100 грама. Бил е укрит на различни места в имота, чийто собственик е 44-годишен мъж.

Той е задържан в Районно управление - Бяла Слатина, образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 и чл. 339, ал. 1 от Наказателния кодекс, гласящ, че който без надлежно разрешително придобие или държи наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

Според информацията на Областната дирекция, публикувана на сайта на администрацията, за миналия месец са регистрирани 20 престъпления, свързани с наркотици. От тях три са били разкрити към момента на подготвяне на отчета, а по останалите работата е продължила. Общо за последното тримесечие в област Враца са регистрирани 40 престъпления с наркотици.

През август, при проверка на двама души във Враца автопатрул откри у тях два вида наркотици. Намерени и иззети са били плик, съдържащ суха листна маса, която при направеният тест е реагирала на канабис, бучка бяло вещество, реагирало на метамфетамин, и цигара с канабис.

