Двама души са задържани във Враца заради притежание на наркотици

При проверка на двама души във Враца автопатрул е открил у тях два вида наркотици, съобщиха от полицията. Проверката е извършена около 21:25 часа снощи. Намерени и иззети са плик, съдържащ суха листна маса, която при направения тест е реагирала на канабис, бучка бяло вещество, реагирало на метамфетамин и цигара с канабис. Двамата са задържани за срок до 24 часа и е образувано досъдебно производство.

За последната седмица това е трети случай на престъпление, свързано с наркотици, което установяват полицаите във Врачанско. На пети август във Враца бяха задържани трима души заради намерени у тях плик с канабис и електрическа везна. На втори август в землището на Оряхово бяха открити засадени растения канабис, с общо тегло близо пет килограма.

Според отчета на ОД на МВР-Враца през юли в областта са регистрирани общо 13 престъпления, свързани с наркотици. От тях две са разкрити, а по останалите работата продължава и сега.