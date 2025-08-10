Подробно търсене

Специално за БТА от Нахиде Дениз
Почти 100 души са в ареста след операции срещу киберпрестъпността в Турция
Снимка: Христо Касабов, БТА. Изображението е илюстративно
Истанбул,  
10.08.2025 14:02
 (БТА)

Турската полиция е осъществила през последните две седмици мащабни операции срещу киберпрестъпността  в общо 44 окръга на страната, сред които Истанбул, Анкара, Измир, Анталия, Мерсин, Адана и  др.

По информация на вестник „Миллиет“, който се  позовава на изявление на турския министър на вътрешните работи Али Йерликая, операциите са  били насочени към разкриване на престъпления като „сексуални посегателства срещу малолетни в онлайн среда, незаконни залагания, пране на активи, получени от престъпна дейност, измами  и кражби“.

При операциите са задържани 214 души. На 99 от тях е наложена мярка за неотклонение арест, а 21 са поставени под съдебен контрол. Продължава разследването срещу останалите заподозрени.

При обиските  на различни адреси са иззети много дигитални материали, криптовалута, злато и  пари в брой. Конфискувани са  3 автомобила и две жилища, за които е установено, че са придобити по незаконен начин..

Операциите са реализирани от екипи на Дирекцията за борба срещу киберпрестъпността към Генералната дирекция по сигурността в координация с  републиканските прокуратури по места.

/ПК/

