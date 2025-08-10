Ръководството на Манчестър Юнайтед е уведомило нападателя Расмус Хойлунд, че трябва да напусне отбора, ако иска да получи игрово време през новия сезон

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Nam Y. Huh
Манчестър,  
10.08.2025 13:19
Ръководството на Манчестър Юнайтед е уведомило нападателя Расмус Хойлунд, че трябва да напусне отбора, ако иска да получи игрово време през сезон 2025/2026, съобщава журналистът Бен Джейкъбс.

"Червените дяволи" биха искали да продадат 22-годишния футболист, но не изключват варианта да го дадат под наем.

По-рано се появиха съобщения, че Милан е готов да вземе датчанина под наем за 6 милиона евро с опция за откупуване за 45 милиона евро.

Самият футболист обаче не иска да напуска Манчестър Юнайтед.

Хойлунд играе за английския отбор от лятото на 2023 година. Той има 26 гола и 6 асистенции в 95 мача във всички турнири.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 35 милиона евро.

