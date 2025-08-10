Беласица (Петрич) остро осъди инцидентите след мача с Локомотив (ГО) и обвини за провокацията на напрежението съдийството на Вилиян Видинов

Ръководството на ОФК Беласица (Петрич) излезе с официална декларация по повод инцидентите след мача от 3-ия кръг във Втора лига в Горна Оряховица, където петричани гостуваха на местния тим. След края на срещата страстите ескалираха с размяна на реплики, сбутване и удари между Мариян Иванов от Локомотив (ГО) и Мартин Тодорски от Беласица. Това отприщи страстите и на трибуните, като фенове нахлуха и се разрази истинско меле. От любителски видеокадри се вижда, че охраната трудно се справя със ситуацията.

По този повод от Петрич излязоха с официална позиция, в която се казва:

"Отборът на Беласица осъжда остро инцидентите след края на срещата с Локомотив (Горна Оряховица).

Абсолютно всичко след мача беше провокирано от свирилия дебютна среща във Втора лига главен арбитър Вилиян Видинов. През целия двубой главният съдия отсъждаше с доста странен аршин. Подмина очевадна игра с ръка в 20-ата минута в наказателното поле на домакините, след което спести поредица от картони за груби влизания от страна на домакините. След последния съдийски сигнал капитанът на домакините изрита с коляно в корема нашия футболист Мартин Тодорски, с което се даде началото на продължително напрежение между двата отбора. В един момент дори се стигна до нахлуване на домакинските привърженици, които потърсиха саморазправа, и добре че не се стигна до такава.

Тук е моментът да попитаме:

*Какво щеше да се случи, ако нашите футболисти вече не се бяха прибрали в съблекалнята?

*Кой щеше да носи вина, ако се беше стигнало до сериозни последствия за състезатели и треньори?

*Насилието няма място на футболния терен.

Молим отговорните за тази среща да вземат адекватни мерки, за да не се допусне тази ситуация да бъде повторена.

Още от дълги години Беласица се слави с доста гостоприемно посрещане на своите гости. Ще очакваме с нетърпение ответната среща и ще се подготвим така, че нашите гости да се чувстват комфортно на и извън зеления терен!"