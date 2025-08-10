Киноложка изложба по повод празника на курорта, минералната вода и Балкана организираха във Вършец

Киноложка изложба на породата „Българско овчарско куче“ организираха днес във Вършец по повод празника на курорта, минералната вода и Балкана, който се отбелязва през юли и август с различни прояви.

Участваха над 70 кучета със своите водачи от 11 клуба в страната от София, Банкя, Монтана, Враца, Видин, Вършец и Берковица. Показани бяха от най-малки до най-големи кучета от породата, които се отглеждат в различни развъдници. Съдии оценяваха обучеността на всяко от кучетата да изпълнява команди на неговия водач и накрая победителите в отделните категории получиха медали и купи от организаторите на проявата от Община Вършец.

Като атракция за публиката беше състезанието за най-лакомо куче – на участниците бяха дадени тарелки с нарязани на парченца кренвирши и се засичаше време кое животно най-бързо ще ги изяде.

От Община Вършец заявиха за БТА, че с разнообразни културни, спортни, музикални и детски прояви през лятото местната управа привлича туристи в курорта и разнообразява ежедневието на местните хора. Така по време на почивката си във Вършец гостите могат да се насладят не само на лековитата минерална вода и чистия планински въздух, но и на безплатни концерти на известни изпълнители, изложби, спортни прояви и забавления за децата.