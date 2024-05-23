Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.05.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.05.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19747
|
0.835094
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.50853
|
2.8502
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.31866
|
0.758346
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.97419
|
0.506537
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.48903
|
4.01763
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.90618
|
12.6483
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62091
|
3.81547
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.29625
|
0.435493
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.30779
|
4.33315
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.05278
|
197.911
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.12412
|
8895.85
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.90638
|
2.03816
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16486
|
46.1924
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30302
|
76.7448
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.15117
|
86.8681
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.3245
|
755.002
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.08336
|
9.23054
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.83023
|
2.61081
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.69829
|
5.88828
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.1048
|
0.905141
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.09771
|
32.2819
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.58792
|
2.17964
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.931
|
2.54388
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.68715
|
5.92716
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33622
|
0.74838
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.93747
|
20.2533
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.59253
|
17.881
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80194
|
0.554957
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.82247
|
10.1807
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4253.72
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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