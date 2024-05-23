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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.05.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.05.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.05.2024
Снимка: БТА, архив
София,  
23.05.2024 17:57
 (БТА)
Етикети

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19747

0.835094

Бразилски реал

BRL

10

3.50853

2.8502

Канадски долар

CAD

1

1.31866

0.758346

Швейцарски франк

CHF

1

1.97419

0.506537

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.48903

4.01763

Чешка крона

CZK

100

7.90618

12.6483

Датска крона

DKK

10

2.62091

3.81547

Британска лира

GBP

1

2.29625

0.435493

Хонконгски долар

HKD

10

2.30779

4.33315

Унгарски форинт

HUF

1000

5.05278

197.911

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.12412

8895.85

Израелски шекел

ILS

10

4.90638

2.03816

Индийска рупия

INR

100

2.16486

46.1924

Исландска крона

ISK

100

1.30302

76.7448

Японска йена

JPY

100

1.15117

86.8681

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.3245

755.002

Мексиканско песо

MXN

10

1.08336

9.23054

Малайзийски рингит

MYR

10

3.83023

2.61081

Норвежка крона

NOK

10

1.69829

5.88828

Новозеландски долар

NZD

1

1.1048

0.905141

Филипинско песо

PHP

100

3.09771

32.2819

Полска злота

PLN

10

4.58792

2.17964

Румънска лея

RON

10

3.931

2.54388

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.68715

5.92716

Сингапурски долар

SGD

1

1.33622

0.74838

Тайландски бат

THB

100

4.93747

20.2533

Турска лира

TRY

100

5.59253

17.881

Щатски долар

USD

1

1.80194

0.554957

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.82247

10.1807

Злато (в трой унции)

XAU

1

4253.72

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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