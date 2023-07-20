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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.07.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.07.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.07.2023
Снимка: архив/БТА
София,  
20.07.2023 18:26
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19142

0.839335

Бразилски реал

BRL

10

3.64452

2.74385

Канадски долар

CAD

1

1.32905

0.752417

Швейцарски франк

CHF

1

2.02992

0.49263

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.43748

4.1026

Чешка крона

CZK

100

8.16256

12.2511

Датска крона

DKK

10

2.62499

3.80954

Британска лира

GBP

1

2.25015

0.444415

Хонконгски долар

HKD

10

2.23613

4.47201

Унгарски форинт

HUF

1000

5.15724

193.902

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.16573

8578.32

Израелски шекел

ILS

10

4.85981

2.05769

Индийска рупия

INR

100

2.13097

46.927

Исландска крона

ISK

100

1.33686

74.8021

Японска йена

JPY

100

1.25093

79.9405

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37422

727.686

Мексиканско песо

MXN

10

1.04035

9.61215

Малайзийски рингит

MYR

10

3.84491

2.60084

Норвежка крона

NOK

10

1.75324

5.70373

Новозеландски долар

NZD

1

1.09515

0.913117

Филипинско песо

PHP

100

3.20271

31.2236

Полска злота

PLN

10

4.39384

2.27591

Румънска лея

RON

10

3.96077

2.52476

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70376

5.86937

Сингапурски долар

SGD

1

1.32088

0.757071

Тайландски бат

THB

100

5.14354

19.4419

Турска лира

TRY

100

6.49021

15.4078

Щатски долар

USD

1

1.74674

0.572495

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.79629

10.2079

Злато (в трой унции)

XAU

1

3455.62

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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