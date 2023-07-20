Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.07.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.07.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19142
|
0.839335
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.64452
|
2.74385
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32905
|
0.752417
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.02992
|
0.49263
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.43748
|
4.1026
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.16256
|
12.2511
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62499
|
3.80954
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.25015
|
0.444415
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.23613
|
4.47201
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.15724
|
193.902
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.16573
|
8578.32
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.85981
|
2.05769
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.13097
|
46.927
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.33686
|
74.8021
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.25093
|
79.9405
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37422
|
727.686
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04035
|
9.61215
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.84491
|
2.60084
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.75324
|
5.70373
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.09515
|
0.913117
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.20271
|
31.2236
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.39384
|
2.27591
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.96077
|
2.52476
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70376
|
5.86937
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.32088
|
0.757071
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.14354
|
19.4419
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.49021
|
15.4078
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.74674
|
0.572495
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.79629
|
10.2079
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3455.62
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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