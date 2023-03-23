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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.03.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.03.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.03.2023
Снимка: Архив/БТА
София,  
23.03.2023 19:06
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20418

0.830441

Бразилски реал

BRL

10

3.43158

2.91411

Канадски долар

CAD

1

1.31484

0.760549

Швейцарски франк

CHF

1

1.96191

0.509707

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.63192

3.79951

Чешка крона

CZK

100

8.2671

12.0961

Датска крона

DKK

10

2.62591

3.8082

Британска лира

GBP

1

2.2094

0.452612

Хонконгски долар

HKD

10

2.29031

4.36622

Унгарски форинт

HUF

1000

5.08338

196.72

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.18891

8411.07

Израелски шекел

ILS

10

4.96769

2.01301

Индийска рупия

INR

100

2.18575

45.7509

Исландска крона

ISK

100

1.30476

76.6424

Японска йена

JPY

100

1.36896

73.0482

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.40084

713.857

Мексиканско песо

MXN

100

9.6864

10.3238

Малайзийски рингит

MYR

10

4.0693

2.45743

Норвежка крона

NOK

10

1.73328

5.76941

Новозеландски долар

NZD

1

1.12579

0.888265

Филипинско песо

PHP

100

3.30796

30.2301

Полска злота

PLN

10

4.17306

2.39632

Румънска лея

RON

10

3.973

2.51699

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.74285

5.73773

Сингапурски долар

SGD

1

1.35502

0.737996

Тайландски бат

THB

100

5.26908

18.9786

Турска лира

TRY

100

9.44029

10.5929

Щатски долар

USD

1

1.7978

0.556235

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.88857

10.1127

Злато (в трой унции)

XAU

1

3551.32

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,0879 долара спрямо 1,0785 долара вчера. Курсът на долара съответно е 0,9192 евро спрямо 0,9272 евро. За други основни валути ЕЦБ определи следните референтни курсове:  

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