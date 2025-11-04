Американската компания "Палантир" и инвестиционния фонд на Дубай обявиха създаването на съвместно дружество в сферата на изкуствения интелект

Американската компания за анализ на големи данни "Палaнтир" (Palantir) и държавният инвестиционният фонд на Дубай (Dubai Holding) обявиха днес създаването на съвместно дружество, което подчертава амбициите на Обединените арабски емирства (ОАЕ) в сферата на изкуствения интелект, съобщава Франс прес.

Сделката е обявена ден, след като "Майкрософт" (Microsoft) обяви, че планира да инвестира над 15 милиарда долара в ОАЕ през следващите седем години – до края на 2029 г., заявявайки, че е получила лиценз за внос на усъвършенствани чипове в страната от Персийския залив.

"Палaнтир" и инвестиционният фонд на Дубай си сътрудничат от 2024 г., припомня АФП. Съвместното им дружество "Ейтър" (Aither), обявено днес, "ще служи като национална платформа за ускоряване на приемането на изкуствения интелект в приоритетните индустрии на Дубай", се посочва в съобщение, без да бъдат обявени подробности.

"Палaнтир" е компания за анализ на големи данни и изкуствен интелект, като сред клиентите ѝ са банки, болници, правителството на САЩ и израелската армия.

През август "Палaнтиър" спечели договор за управление на софтуер и данни за американската армия на стойност до 10 милиарда долара. Компанията също така предоставя на Украйна своите инструменти за изкуствен интелект в помощ на военните ѝ действия срещу Русия.

Компанията има противоречива репутация, тъй като разработва инструменти за подпомагане на вземането на решения чрез анализ на данни в чувствителни области като сигурността.

Основана през 2003 г. със средства на разузнавателната агенция на САЩ - ЦРУ, "Палaнтир" е работила с американското правителство за идентифициране на незаконни имигранти и потенциални цели в Афганистан.