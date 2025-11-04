Подробно търсене

Американската компания "Палантир" и инвестиционния фонд на Дубай обявиха създаването на съвместно дружество в сферата на изкуствения интелект

Марин Милков
Американската компания "Палантир" и инвестиционния фонд на Дубай обявиха създаването на съвместно дружество в сферата на изкуствения интелект
Американската компания "Палантир" и инвестиционния фонд на Дубай обявиха създаването на съвместно дружество в сферата на изкуствения интелект
Снимка: AP/Elise Amendola
Абу Даби,  
04.11.2025 19:43
 (БТА)

Американската компания за анализ на големи данни "Палaнтир" (Palantir) и държавният инвестиционният фонд на Дубай (Dubai Holding) обявиха днес създаването на съвместно дружество, което подчертава амбициите на Обединените арабски емирства (ОАЕ) в сферата на изкуствения интелект, съобщава Франс прес.

Сделката е обявена ден, след като "Майкрософт" (Microsoft) обяви, че планира да инвестира над 15 милиарда долара в ОАЕ през следващите седем години – до края на 2029 г., заявявайки, че е получила лиценз за внос на усъвършенствани чипове в страната от Персийския залив.

"Палaнтир" и инвестиционният фонд на Дубай си сътрудничат от 2024 г., припомня АФП. Съвместното им дружество "Ейтър" (Aither), обявено днес, "ще служи като национална платформа за ускоряване на приемането на изкуствения интелект в приоритетните индустрии на Дубай", се посочва в съобщение, без да бъдат обявени подробности.

"Палaнтир" е компания за анализ на големи данни и изкуствен интелект, като сред клиентите ѝ са банки, болници, правителството на САЩ и израелската армия.

През август "Палaнтиър" спечели договор за управление на софтуер и данни за американската армия на стойност до 10 милиарда долара. Компанията също така предоставя на Украйна своите инструменти за изкуствен интелект в помощ на военните ѝ действия срещу Русия.

Компанията има противоречива репутация, тъй като разработва инструменти за подпомагане на вземането на решения чрез анализ на данни в чувствителни области като сигурността.

Основана през 2003 г. със средства на разузнавателната агенция на САЩ - ЦРУ, "Палaнтир" е работила с американското правителство за идентифициране на незаконни имигранти и потенциални цели в Афганистан.

/БП/

Свързани новини

04.11.2025 16:10

Основните индекси на Уолстрийт не намират ясна посока в началото на днешната търговия

Основните индекси на Уолстрийт отчитат смесени резултати в началото на днешната търговия, след като инвеститорите започнаха да поставят под съмнение високите оценки на технологичните компании след предупреждения от "Морган Стенли" (Morgan Stanley) и
03.11.2025 15:27

"Майкрософт" инвестира над 15 милиарда долара в ОАЕ и си гарантира лицензи за износ на чипове за изкуствен интелект от американското правителство

"Майкрософт" (Microsoft) планира да инвестира над 15 милиарда долара в Обединените арабски емирства през следващите седем години – до края на 2029 г., съобщи компанията, цитирана от Ройтерс. По данни на дружеството инвестицията ще бъде насочена
04.09.2025 20:11

Тръмп ще вечеря в Белия дом с топ мениджъри от технологичния сектор, големият отсъстващ е Илон Мъск

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще бъде домакин на вечеря с водещи мениджъри на технологични компании в Белия дом тази вечер, предаде Асошиейтед прес. Сред поканените са съоснователят на "Майкрософт" (Microsoft) Бил Гейтс, главният изпълнителен
21.04.2025 11:00

В Дубай се провежда първата Седмица на изкуствения интелект

Дубай е домакин на първото издание на първата Седмица на изкуствения интелект (Dubai AI Week), която се провежда от днес до 25 април. Очаква се събитието на събере над 10 000 участници - пионери в изкуствения интелект, политици и експерти от над 100

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:13 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация