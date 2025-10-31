Близо 9200 заповеди за отпускане на помощ за отопление са издадени от Регионална дирекция „Социално подпомагане” в Ловеч

Близо 9200 заповеди за отпускане на помощ за отопление са издадени от Регионална дирекция „Социално подпомагане” (РДСП) в Ловеч, съобщиха от областната администрация. Подадените заявления за отоплителния сезон 2025/2026 г. в периода 1 юли – 30 септември са с около 1000 повече. Информацията бе оповестена от Таня Петкова, и. д. директор на РДСП – Ловеч на заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество.

БТА припомня, че Агенцията за социално подпомагане е издала заповед за отпускане на помощ за отопление на близо 338 хиляди хора и семейства у нас. Целевата помощ е за пет месеца (от началото на ноември 2025 г. до края на март 2026 г.), размерът ѝ за целия зимен сезон е 606,70 лв. – с около 10 процента повече от миналата година.

В Ловешка област отпуснатите месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, са близо 6800. Около 570 родители са получили помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания. Еднократна помощ за ученици от първи до четвърти клас е изплатена на над 3500 души, а за ученици в осми клас – на над 1400.

От началото на годината до края на септември в региона са подадени 336 заявления за ползване на социални услуги. По реда на Закона за закрила на детето са издадени 29 заповеди за настаняване в социални услуги, 79 направления за ползване на социални услуги и 16 заповеди за насочване ползването на социални услуги. Издадени са девет заповеди за временно настаняване на лица, поставени под пълно запрещение.