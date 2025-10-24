Подробно търсене

България и Виетнам подписаха двустранни документи за сътрудничество в редица области

Иван Лазаров
България и Виетнам подписаха двустранни документи за сътрудничество в редица области
България и Виетнам подписаха двустранни документи за сътрудничество в редица области
Премиерът Росен Желязков се среща с генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам в Министерски съвет. На снимката: Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на обществената сигурност на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на киберсигурността и борбата с високотехнологичните и киберпрестъпления - от българска страна подписва министърът на вътрешните работи Даниел Митов (вдясно), от виетнамска страна подписва министърът на обществената сигурност Луонг Там Куанг (вляво). Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
24.10.2025 16:12
 (БТА)

България и Виетнам подписаха двустранни документи за сътрудничество в редица области. На церемонията в Министерския съвет присъстваха премиерът Росен Желязков и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, които проведоха среща, последвана от разговор между двете пленарни делегации. 

„Ще очертаем конкретните насоки за надграждане на връзките в широк кръг на приоритетни области – политическият диалог, икономиката, търговията, сигурността и отбраната, иновациите, информационните технологии, дигиталният преход, науката, образованието, културата, земеделието, здравеопазването, връзките между местните власти. Това е цялата палитра на възможности, които има между нашите две страни“, отбеляза премиерът Желязков. 

Подписано бе Писмо за намерение между Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам и Министерството на отбраната на България за разширяване на военното сътрудничество. От българска страна участва Радостин Илиев, заместник-министър на отбраната, заедно с Фан Ван Занг, министър на отбраната на Виетнам. 

Подписан бе Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на България и Министерството на обществената сигурност на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на киберсигурността и борбата с високотехнологичните и киберпрестъпления. От българска страна подписа Даниел Митов, министър на вътрешните работи, а от виетнамска - Луонг Там Куанг, министър на обществената сигурност. 

Министрите на външните работи на двете страни – Георг Георгиев и Ле Хоай Чунг, размениха Изменение и допълнение на Споразумението между правителството на България и правителството на Социалистическа република Виетнам за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти.

Меморандум за разбирателство между Министерството на електронното управление на България и Министерството на науката и технологиите на Социалистическа република Виетнам за дигитално сътрудничество подписаха министърът на електронното управление Валентин Мундров и Нгуен Ман Хунг, министър на науката и технологиите на Виетнам. 

Меморандум за разбирателство между Министерството на труда и социалната политика на България и Министерството на вътрешните работи на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на труда и социалните въпроси подписаха Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика, и Чъонг Хай Лонг, заместник-министър на вътрешните работи на Виетнам. 

Анекс към Споразумението за научно сътрудничество между Виетнамската академия на науките и технологиите (ВАНТ) и Българската академия на науките (БАН) за периода 2027-2029 г. подписаха проф. Емануел Мутафов, заместник-председател на БАН, и Чан Хонг Тхай, изпълнителен заместник-председател на ВАНТ. 

Меморандум за разбирателство и приятелско сътрудничество между Областна администрация - Перник, България, и Народния комитет на провинция Фу Тхо, Социалистическа република Виетнам, подписаха Людмил Веселинов, областен управител на Перник, и Чъонг Куок Хюи, партиен секретар на провинция Фу Тхо. 

/НН/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:29 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация