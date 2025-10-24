България и Виетнам подписаха двустранни документи за сътрудничество в редица области. На церемонията в Министерския съвет присъстваха премиерът Росен Желязков и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, които проведоха среща, последвана от разговор между двете пленарни делегации.

„Ще очертаем конкретните насоки за надграждане на връзките в широк кръг на приоритетни области – политическият диалог, икономиката, търговията, сигурността и отбраната, иновациите, информационните технологии, дигиталният преход, науката, образованието, културата, земеделието, здравеопазването, връзките между местните власти. Това е цялата палитра на възможности, които има между нашите две страни“, отбеляза премиерът Желязков.

Подписано бе Писмо за намерение между Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам и Министерството на отбраната на България за разширяване на военното сътрудничество. От българска страна участва Радостин Илиев, заместник-министър на отбраната, заедно с Фан Ван Занг, министър на отбраната на Виетнам.

Подписан бе Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на България и Министерството на обществената сигурност на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на киберсигурността и борбата с високотехнологичните и киберпрестъпления. От българска страна подписа Даниел Митов, министър на вътрешните работи, а от виетнамска - Луонг Там Куанг, министър на обществената сигурност.

Министрите на външните работи на двете страни – Георг Георгиев и Ле Хоай Чунг, размениха Изменение и допълнение на Споразумението между правителството на България и правителството на Социалистическа република Виетнам за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти.

Меморандум за разбирателство между Министерството на електронното управление на България и Министерството на науката и технологиите на Социалистическа република Виетнам за дигитално сътрудничество подписаха министърът на електронното управление Валентин Мундров и Нгуен Ман Хунг, министър на науката и технологиите на Виетнам.

Меморандум за разбирателство между Министерството на труда и социалната политика на България и Министерството на вътрешните работи на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на труда и социалните въпроси подписаха Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика, и Чъонг Хай Лонг, заместник-министър на вътрешните работи на Виетнам.

Анекс към Споразумението за научно сътрудничество между Виетнамската академия на науките и технологиите (ВАНТ) и Българската академия на науките (БАН) за периода 2027-2029 г. подписаха проф. Емануел Мутафов, заместник-председател на БАН, и Чан Хонг Тхай, изпълнителен заместник-председател на ВАНТ.

Меморандум за разбирателство и приятелско сътрудничество между Областна администрация - Перник, България, и Народния комитет на провинция Фу Тхо, Социалистическа република Виетнам, подписаха Людмил Веселинов, областен управител на Перник, и Чъонг Куок Хюи, партиен секретар на провинция Фу Тхо.