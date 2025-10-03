Подробно търсене

Няма риск от наводнения в община Сливен

Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
Снимка: кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
Сливен,  
03.10.2025 14:50
 (БТА)

Няма риск от наводнения в община Сливен, падналите количества дъжд са около 10 литра на квадратен метър. Това съобщи за БТА инж. Снежана Кънева, главен експерт в отдел „Сигурност и управление при кризи“ в общинската администрация.

Има вятър на пориви, които сутринта достигаха над 90 км/ч, вали напоителен дъжд.

Има единични изключвания на електричеството в местността Рамануша край областния град, селата Скобелево, Николаево. Всички екипи на електроразпределителното дружество работят. 

Паднали клони и дървета се почистват от общинско предприятие и пожарната. По думите на инж. Кънева е възможно да бъдат запушени шахти, защото вятърът е съборил листа от дърветата. В общината няма снеговалеж, няма затворени пътища, посочи тя. Няма пострадали хора.

От общинския отдел поддържат комуникация с кметовете на населени места.

/НН/

Към 14:57 на 03.10.2025 Новините от днес

