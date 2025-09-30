Подробно търсене

Предложение за утвърждаване на маломерна паралелка в Средно училище „Максим Райкович“ ще разгледа Общински съвет – Дряново

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Дряново,  
30.09.2025 06:23
 (БТА)

Предложение за утвърждаване на маломерна паралелка в Средно училище „Максим Райкович“ ще разгледа Общински съвет – Дряново. Заседанието ще се състои днес от 14:00 ч. в Ритуалната зала на Община Дряново. 

Общинските съветници ще разгледат и точки за даване на съгласие за членство на „Доброволно формирование за защита при бедствия – община Дряново“ в Национална асоциация на доброволците в Република България, включване и премахване на обекти в капиталовата програма на Община Дряново за 2025 г.

