Хората неглижират заболяванията от графа белодробни болести, коментира специалист от Търговище

Хората неглижират заболяванията от графа белодробни болести,, каза за БТА специалистът д-р Иван Власов от Търговище по повод извършващи се безплатни прегледи за белодробни проблеми в Медицински център „Солигена“. Кампанията е по повод Световния ден на белия дроб – 25 септември, посветен на борбата с дихателните заболявания, информират от екипа на здравното заведение.

Втора поредна година той прави безплатни профилактични прегледи за проблеми с белия дроб. През кабинета му до този момент са минали над 110 човека, сред които около 20 пациенти без платени здравни осигуровки. Обратната връзка от пациентите е, че е много добър диагностик, а това помага навреме да се открият проблемите и да се действа адекватно. Д-р Власов има интерес към откриването на нетипични симптоми, редни заболявания, неясни проблеми.

За БТА д-р Иван Власов посочи, че профилактичните прегледи в рамките на кампанията са насочени към откриване на заболяване, което поради някаква причина пациентът досега пропуска. „Целта на тези прегледи е да се даде още едно мнение, да се оценят неясни симптоми, да се насочи пациентът към допълнителни изследвания. Защото няма как само от един преглед да се намери заболяване или да се направи актуална оценка на вече съществуващо“, коментира специалистът.

Лекарят обясни, че най-честите заболявания, на които се натъква сред пациентите от региона, са бронхиална асма, хронично обструктивна белодробна болест и най-вече хибридната форма между двете.

По неговите наблюдения има случаи, в които през годините пациентите биват успокоявани с по-леки диагнози и така те не си обръщат нужното внимание. Постепенно се стига до момент, в който има изявени симптоми, но въпреки това липсва елемента на притеснение. Изчаква се до последно и се стига до напреднало заболяване, което по-трудно се повлиява, споделя д-р Власов.

За съжаление, каза той, хората неглижират заболяванията от графа белодробни болести, тъй като ги отдават на редица други причини. Затова специалистът съветва да се обръща внимание на налични симптоми – даже и да са леко изразени или на неясни хронични респираторни симптоми. Важно е също пациентите да бъдат по-фокусирани по време на самия преглед. Идеята е да не се стига до по-тежко състояние, посочи той.

Общата оценка на д-р Иван Власов на кампанията с безплатни профилактични прегледи, която ще продължи до средата на октомври, е, че тя „много е полезна, защото хората имат възможност най-малкото да дойдат и да попитат. Заради това тези скринингови изследвания са полезни – едни пациенти имат нужда от терапия, други от преосмисляне“, добави медикът.

Д-р Иван Власов е завършил Медицинския университет в София през 2015 г. В следващите пет години специализира „Белодробни болести“. Активно участва в клинични проучвания за тежки бронхообструктивни заболявания. Член е на Европейското дружество по белодробни болести. В практиката си прилага иновативна терапия с антитела, която помага на пациентите с тежка астма да контролират заболяването и значително да подобрят качеството си на живот. Тази терапия е скъпоструваща, но се финансира изцяло от Здравната каса, а все още малко хора са информирани за това, добавиха от Медицинския център.