Селтик се наложи над Рейнджърс и си осигури място във финала за Купата на лигата на Шотландия

Калъм Макгрегър и резервата Калъм Озмънд вкараха двата гола в продължението за успеха срещу останалия с десет души тим на Глазгоу Рейнджърс с 3:1 в полуфинала за Купата на лигата на Шотландия, предаде Ройтерс. Мартин О'Нийл се върна начело на Селтик като временен мениджър след напускането на Брендън Роджърс.

Селтик излезе напред в резултата чрез Джони Кени след 25 минути игра, а на халфа на Рейнджърс Тели Осгард бе показан директен червен картон заради грубо нарушение срещу Антъни Ралстън.

Воденият от новия си германски треньор Дани Рол Рейнджърс успя да изравни в първото си голямо дерби чрез точен удар на капитана Джеймс Таверние от дузпа.

В добавеното време Рейнджърс не издържа с човек по-малко на терена и Селтик ликува с късните две попадения, като ще срещне на финала Сейнт Мирън на 14 декември.