Турция и Ирак подписаха документ, който ще гарантира ефективно и устойчиво използване на водните ресурси в района

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан и вицепремиерът и външен министър на Ирак Фуад Хюсеин подписаха днес в Багдад документ за сътрудничество в областта на водите, съобщи информационният сайт „Тюркийе тудей“.

Хюсеин описа споразумението като „историческо“ и подчерта дълбоките географски и исторически връзки между двете страни. Иракският вицепремиер и министър на външните работи подчерта, че Ирак и Турция споделят дългогодишни връзки и взаимни интереси в областта на търговията, икономиката и енергетиката.

Ирак разчита в голяма степен на реките Ефрат и Тигър, които извират от Турция. Иракските власти твърдят, че големите турски проекти за язовири, включително Проектът за Югоизточна Анадола (GAP), са намалили водния дебит и са допринесли за сушата, опустиняването и влошаването на околната среда. Те също така подчертават, че водната криза в Ирак се дължи на климатичните промени, намаляващите валежи, слабото управление на ресурсите и проектите за водоснабдяване в Турция и Иран, припомня "Тюркийе тудей".

Липсата на всеобхватно споразумение за разпределение на водните ресурси е оставила Ирак уязвим към едностранни действия, засягащи неговата водна сигурност, посочва сайтът.

Според турски официални представители документът, подписан днес, определя правила за ефективно прилагане на „Рамковото споразумение за сътрудничество в областта на водите“, сключено по време на посещението на президента Реджеп Тайип Ердоган в Багдад на 22 април 2024 г.

Документът предвижда механизъм за финансиране на проекти чрез система, базирана на продажбите на иракски петрол, като турски компании ще се заемат с модернизация и инфраструктурни работи, за да се гарантира ефикасно, ефективно и устойчиво използване на водните ресурси на Ирак. Съгласно споразумението Турция си поставя за цел да увеличи своя принос за подобряване на водната инфраструктура на Ирак и по-ефективното използване на споделените ресурси.

Рамковото споразумение и документът за механизма за финансиране бележат нова фаза в икономическото и търговското сътрудничество, като се очаква турските фирми да получат по-добър достъп до иракския пазар и допълнителни възможности в стратегически проекти, пояснява „Тюркийе тудей“.

С намаляването на водните ресурси в региона поради климатичните промени, споразумението подчертава важността на дългосрочните подходи за сътрудничество при справянето с недостига на вода, отбелязва информационният сайт.

По въпроса за Кюрдската работническа партия (ПКК), която тази година обяви, че слага оръжие, иракският вицепремиер и министър на външните работи заяви, че Ирак подкрепя преговорите между Анкара и групата.

„Като Ирак, ние силно подкрепяме преговорите, водени между турското правителство и ПКК. Надяваме се да бъде постигнато споразумение по този въпрос“, каза той.

„На иракска територия има въоръжени елементи, свързани с ПКК", призна Фуад Хюсеин и изрази надежда, че двете страни ще достигнат "до конкретно решение за сигурността и стабилността в Махмур и Синджар, където се намират членовете на ПКК“, каза Фуад Хюсеин, цитиран от „Тюркийе тудей“.

Кюрдската работническа партия (ПКК), която е определена като терористична организация от Турция, САЩ и ЕС, свика конгрес през май т.г. и обяви разпускането си след призива на лидера Абдуллах Йоджалан, който се намира в затвора, да се сложи край на продължилата десетилетия въоръжена кампания.

Миналия месец ПКК обяви, че изтегля всички свои сили от Турция в Северен Ирак, като наред с това призова Анкара да предприеме "незабавно " законови мерки за спасяване на мирния процес, започнал преди година, предаде Франс прес.