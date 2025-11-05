Новите мостове над Дунав между България и Румъния са приоритет на ЕС, заяви вицепремиерът Гроздан Караджов, като от Брюксел обявиха готовност за финансиране

Европейският съюз се нуждае от нови мостове между България и Румъния. Това заяви Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията, днес по време на среща с координатора на транспортен коридор "Рейн–Дунав" Маргарита Маркес и с Марио Мауро, координатор на транспортния коридор "Балтийско море – Черно море – Егейско море", съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС). Двамата представители на Европейската комисия са на посещение в България във връзка с финализирането на Меморандума за разбирателство между България, Гърция и Румъния, който се очаква да бъде подписан до края на годината.

По думите на вицепремиера Грозданов повече мостове над Дунав са не само двустранен въпрос между България и Румъния, а е стратегически приоритет за просперитета на целия Европейски съюз и за колективната сигурност в рамките на НАТО.

"По-бързото изграждане на третия мост над Дунав и сключването на споразумения за още два – Силистра–Калъраш и Никопол–Турно Мъгуреле – са ключови български приоритети", заяви още Караджов.

Той подчерта, че България е ускорила максимално процедурите по проекта Fast Danube 2 и ежегодно извършва драгиране на реката, за да гарантира целогодишната ѝ плавателност.

Вицепремиерът подчерта, че повече мостове в една от най-неразвитите части на Европа ще донесат икономически тласък за целия регион. Той акцентира, че новите съоръжения ще стимулират изграждането на съпътстваща инфраструктура – пътища, жп връзки и логистични центрове, което ще улесни движението на стоки и хора, ще отвори нови работни места и ще насърчи инвестициите в пограничните райони.

От своя страна Маргарита Маркес подчерта, че новите мостове могат да разчитат не само на финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), но и на значителни възможности по Кохезионния фонд, които следва да бъдат активно използвани.

Координаторът на коридор "Балтийско – Черно – Егейско море" Марио Мауро подчерта, че България не е периферията на Европейския съюз, а е в самия център на събитията, което открива много възможности. Той заяви, че подписването на тристранния меморандум ще бъде успех не само за региона, но и за целия Съюз, като отбеляза, че това ще бъде "само началото на много съвместна работа занапред".

БТА припомня, че темата за регионалната свързаност беше централна в тристранна среща между вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу и румънския държавен секретар по транспорта Хорациу Козма, провела се през октомври.Тогава от МТС съобщиха, че България, Турция и Румъния ще работят съвместно за изграждане на нови пътни и железопътни връзки, които да облекчат растящия трафик между трите държави и да засилят ролята на региона като ключов логистичен коридор между Европа, Близкия изток и Кавказ.