Флик за слуховете, че иска да напусне Барселона: „Още глупости“

Боян Денчев
снимка: АР, Joan Monfort
Барселона,  
05.11.2025 17:22
 (БТА)

Старши треньорът на Барселона Ханси Флик отрече информациите, че ще напусне клуба в края на сезона. ABC съобщи по-рано, че 60-годишният германец е информирал треньорския си щаб, че иска да си тръгне поради умора, отношението на някои играчи и липсата на подкрепа от ръководството.

Според журналиста Онда Серо, когато е попитан за тези слухове в сряда, Флик е отговорил: „Още глупости“.

Флик е с Барселона от лятото на 2024 г. Под негово ръководство каталунците са изиграли 74 мача: 54 победи, 8 равенства и 12 загуби. Този сезон Барселона е на второ място в Ла Лига и 11-та позиция в Шампионската лига.

/БД/

