ОБНОВЕНА Върховният административен съд върна делото за процедурата на СЕМ за избор на генерален директор на БНТ на първа инстанция

Сградата на Върховен административен съд (ВАС) .Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
05.11.2025 16:19 | ОБНОВЕНА 05.11.2025 17:36
 (БТА)
Върховният административен съд (ВАС) отмени определението на Административен съд София-област, с което беше спряно изпълнението на решението на Съвета за електронни медии (СЕМ) за откриване на нова процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ), и върна делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Решението е публикувано на сайта на ВАС.

С определение №10917 от 4 ноември 2025 г. тричленен състав на Седмо отделение на ВАС, с председател Таня Вачева и членове Мирослава Георгиева и Юлия Раева, прие, че първоинстанционният съд е постановил неправилен акт, като не е посочил правно основание за спирането нито на изпълнението на решението на СЕМ, нито на съдебното производство.

Според ВАС Административният съд е смесил различни правни институти и не е обосновал спирането с конкретна норма от Административнопроцесуалния кодекс. Освен това липсвали мотиви защо делото е било спряно заради други висящи производства.

„Наличието на две жалби срещу един и същи акт може да бъде основание за съединяване на делата, но не и за спиране на производството“, се посочва в решението на ВАС.

С това решение върховните съдии отменят определението на Административен съд София-област и връщат делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване, се казва в документа.

Както БТА писа, Административен съд София – област спря новата процедура за избор на генерален директор. Петима кандидати подадоха документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври, но процедурата бе замразена.

09.10.2025 13:08

Съветът за електронни медии не прие отчета на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков за периода януари - юни 2025 г.

Отчетът на генералния директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков за периода януари – юни 2025 г. не бе приет от членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) на днешното заседание.  С четири гласа против и един „за“ - този на Галина
01.10.2025 12:06

Съветът за електронни медии замрази конкурса за нов генерален директор на Българската национална телевизия след съдебно решение по жалба на Сашо Йовков

Конкурсът за нов генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) се замразява. Това обяви председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева на днешното заседание. Това се налага заради решение на Административния съд в
10.09.2025 18:23

Съветът за електронни медии гласува промени в процедурата за кандидатстване в конкурса за генерален директор на БНТ

С четири гласа „за“ и един „против“ Съветът за електронни медии прие на днешното си заседание въвеждане на промени в начина на кандидатстване за генерален директор на Българската национална телевизия. Предложението бе на председателя на Съвета д-р
04.09.2025 16:40

Парламентът откри процедура за избор на член на Съвета за електронни медии

Народното събрание прие процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии (СЕМ), представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедура за избор от Народното събрание. Решението се налага поради изтичане на мандата на член на СЕМ.

