Върховният административен съд върна делото за процедурата на СЕМ за избор на генерален директор на БНТ на първа инстанция

Върховният административен съд (ВАС) отмени определението на Административен съд София-област, с което беше спряно изпълнението на решението на Съвета за електронни медии (СЕМ) за откриване на нова процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ), и върна делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Решението е публикувано на сайта на ВАС.

С определение №10917 от 4 ноември 2025 г. тричленен състав на Седмо отделение на ВАС, с председател Таня Вачева и членове Мирослава Георгиева и Юлия Раева, прие, че първоинстанционният съд е постановил неправилен акт, като не е посочил правно основание за спирането нито на изпълнението на решението на СЕМ, нито на съдебното производство.

Според ВАС Административният съд е смесил различни правни институти и не е обосновал спирането с конкретна норма от Административнопроцесуалния кодекс. Освен това липсвали мотиви защо делото е било спряно заради други висящи производства.

„Наличието на две жалби срещу един и същи акт може да бъде основание за съединяване на делата, но не и за спиране на производството“, се посочва в решението на ВАС.

С това решение върховните съдии отменят определението на Административен съд София-област и връщат делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване, се казва в документа.

Както БТА писа, Административен съд София – област спря новата процедура за избор на генерален директор. Петима кандидати подадоха документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври, но процедурата бе замразена.

/ВСР