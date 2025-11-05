Подробно търсене
Тържествена церемония по дипломиране на випуск 2025 на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“

Тържествена церемония по дипломиране на випуск 2025 на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“
Тържествена церемония по дипломиране на випуск 2025 на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“
Тържествена церемония по дипломиране на випуск 2025 на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ Снимка: ВТУ "Тодор Каблешков"
София,  
05.11.2025 17:35
 (БТА)

На 1 ноември 2025 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ се проведе тържествена церемония по случай дипломирането на Випуск‘2025. Зала „Юбилейна“ събра над 120 абсолвенти, техните преподаватели, близки и приятели. На празника бяха връчени дипломите на завършващите абсолвенти, а първенците на седемте професионални направления, в които обучаваме студенти, имаха честта да получат дипломите си лично от ректора проф. д-р инж. Красимир Кръстанов. Тържеството премина в атмосфера на гордост, вдъхновение и удовлетворение. Залата бе изпълнена с аплодисменти, усмивки и радостни емоции.

Събитието бе открито от заместник ректора по учебната дейност доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова, която поздрави младите инженери за успешното завършване на тяхното висше образование и им пожела да следват пътя си със смелост, да вярват в себе си и да не спират да учат, защото образованието е най-сигурната инвестиция в бъдещето.

С поздравления към дипломантите се обърнаха ректорът на Висшето транспортно училище проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, г-жа Джан Янбо - консул по културните, образователните и научните въпроси към Китайското посолство, кметът на община „Слатина“ г-н Георги Илиев,  изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД г-н Мартин Ангелов, г-н Стилян Манолов – изпълнителен директор на „Столичен автотанспорт“ ЕАД и зам. генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Румен Станков. Гостите поздравиха завършващите и изразиха увереност, че младите инженери ще бъдат сред водещите специалисти в транспортната и инфраструктурната сфера, както у нас, така и в чужбина.

На церемонията присъстваха официални гости от държавни институции, транспортни и индустриални предприятия, наши дългогодишни партньори и приятели сред които: представители на посолството на Китай,  заместник-кметът на община „Слатина“ г-жа Мариана Иванова, инж. Тодор Есев – изпълнителен директор на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, д-р инж. Николай Николов – началник управление „Експлоатация” на „Метрополитен“ ЕАД, г-жа Рая Гунчева – директор Връзки с обществеността на „Хуауей Технолоджис България“, г-жа Димитрина Асенова – административен и финансов директор на „БАЛКАН – САСТ“ ЕООД, г-жа Нина Найденова – главен секретар на Висшето училище по телекомуникации и пощи, проф. Детелин Василев – Председател на Съвета на Настоятелите на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, г-н Иван Омайски - член на Съвета на Настоятелите и Председател на Клуб на офицерите и сержантите от запаса и резерва от Войските на министерство на транспорта и ВТУ „Тодор Каблешков”, г-н Виктор Зоров, член на управителния съвет на „Главболгарстрой“ АД и член на Съвета на Настоятелите, г-н Виктор Михайлов, заместник-директор на ПГ по подемно-транспортна и строителна техника, София и др.

В тържественото си слово ректорът проф. Кръстанов се обърна към випускниците с думите: „Днес, повече от всякога, нашето общество има нужда от компетентни, отговорни и мислещи специалисти — хора, които могат да съчетават традициите на българското инженерно образование с предизвикателствата на дигиталната епоха. Вие сте тези, които ще движат напред родната икономика, които ще внедряват новите технологии и ще осигуряват устойчива и безопасна мобилност!“ Благодарствено слово от името на завършващите произнесе говорителят на випуска инж. Владислав Александров, който е и първенец на професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“.

Като награда за положените усилия на първенците на седемте професионални направления бяха подарени поименно гравирани часовници, а всички завършващи абсолвенти получиха медали с логото на транспортната Алмаматер. За първенците имаше и специални награди, осигурени от  „Холдинг БДЖ“, НКЖИ, „Метрополитен“ АД, „ТСВ“ ЕАД, „Столичен Автотранспорт“,  Хуауей Технолоджис и „БАЛКАН – САСТ“.

В края на церемонията по стара академична традиция абсолвентите хвърлиха шапките си високо нагоре, накъдето са устремени техните мечти и надежди. След края на тържеството академичното ръководство, заедно с първенците и отличниците на випуска, засадиха в двора на университета дърво, което ще расте и се развива заедно с нашите випускници.

