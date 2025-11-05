Тържествена церемония по дипломиране на випуск 2025 на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“

На 1 ноември 2025 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ се проведе тържествена церемония по случай дипломирането на Випуск‘2025. Зала „Юбилейна“ събра над 120 абсолвенти, техните преподаватели, близки и приятели. На празника бяха връчени дипломите на завършващите абсолвенти, а първенците на седемте професионални направления, в които обучаваме студенти, имаха честта да получат дипломите си лично от ректора проф. д-р инж. Красимир Кръстанов. Тържеството премина в атмосфера на гордост, вдъхновение и удовлетворение. Залата бе изпълнена с аплодисменти, усмивки и радостни емоции.

Събитието бе открито от заместник ректора по учебната дейност доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова, която поздрави младите инженери за успешното завършване на тяхното висше образование и им пожела да следват пътя си със смелост, да вярват в себе си и да не спират да учат, защото образованието е най-сигурната инвестиция в бъдещето.

С поздравления към дипломантите се обърнаха ректорът на Висшето транспортно училище проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, г-жа Джан Янбо - консул по културните, образователните и научните въпроси към Китайското посолство, кметът на община „Слатина“ г-н Георги Илиев, изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД г-н Мартин Ангелов, г-н Стилян Манолов – изпълнителен директор на „Столичен автотанспорт“ ЕАД и зам. генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Румен Станков. Гостите поздравиха завършващите и изразиха увереност, че младите инженери ще бъдат сред водещите специалисти в транспортната и инфраструктурната сфера, както у нас, така и в чужбина.

На церемонията присъстваха официални гости от държавни институции, транспортни и индустриални предприятия, наши дългогодишни партньори и приятели сред които: представители на посолството на Китай, заместник-кметът на община „Слатина“ г-жа Мариана Иванова, инж. Тодор Есев – изпълнителен директор на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, д-р инж. Николай Николов – началник управление „Експлоатация” на „Метрополитен“ ЕАД, г-жа Рая Гунчева – директор Връзки с обществеността на „Хуауей Технолоджис България“, г-жа Димитрина Асенова – административен и финансов директор на „БАЛКАН – САСТ“ ЕООД, г-жа Нина Найденова – главен секретар на Висшето училище по телекомуникации и пощи, проф. Детелин Василев – Председател на Съвета на Настоятелите на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, г-н Иван Омайски - член на Съвета на Настоятелите и Председател на Клуб на офицерите и сержантите от запаса и резерва от Войските на министерство на транспорта и ВТУ „Тодор Каблешков”, г-н Виктор Зоров, член на управителния съвет на „Главболгарстрой“ АД и член на Съвета на Настоятелите, г-н Виктор Михайлов, заместник-директор на ПГ по подемно-транспортна и строителна техника, София и др.

В тържественото си слово ректорът проф. Кръстанов се обърна към випускниците с думите: „Днес, повече от всякога, нашето общество има нужда от компетентни, отговорни и мислещи специалисти — хора, които могат да съчетават традициите на българското инженерно образование с предизвикателствата на дигиталната епоха. Вие сте тези, които ще движат напред родната икономика, които ще внедряват новите технологии и ще осигуряват устойчива и безопасна мобилност!“ Благодарствено слово от името на завършващите произнесе говорителят на випуска инж. Владислав Александров, който е и първенец на професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“.

Като награда за положените усилия на първенците на седемте професионални направления бяха подарени поименно гравирани часовници, а всички завършващи абсолвенти получиха медали с логото на транспортната Алмаматер. За първенците имаше и специални награди, осигурени от „Холдинг БДЖ“, НКЖИ, „Метрополитен“ АД, „ТСВ“ ЕАД, „Столичен Автотранспорт“, Хуауей Технолоджис и „БАЛКАН – САСТ“.

В края на церемонията по стара академична традиция абсолвентите хвърлиха шапките си високо нагоре, накъдето са устремени техните мечти и надежди. След края на тържеството академичното ръководство, заедно с първенците и отличниците на випуска, засадиха в двора на университета дърво, което ще расте и се развива заедно с нашите випускници.

