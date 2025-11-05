Наработещите бази на "Ученически отдих и спорт" се прехвърлят на общините, каза министър Красимир Вълчев

Неработещите бази на държавното предприятие „Ученически отдих и спорт“ се прехвърлят на общините при заявен интерес. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на въпрос на депутата от парламентарната група на "БСП – Обединена левица" Петя Цанкова относно състоянието на ученическите лагери и визията за тяхното управление. Той участва в заседанието на Комисията по образование и науката в Народното събрание.

Министърът припомни, че повече от 35 години ученическите лагери са изпълнявали ролята на основни бази за летуване и спорт на учениците. По думите му причините за влошеното им състояние са натрупвани с десетилетия.

„Когато в системата има хиляди училища и детски градини, винаги е приоритет някое училище или детска градина. След това пък имахме проблем с намаляването на капитала. Много години подред имаме проблем с намаляването на капитала, защото се третира като държавна помощ“, обясни Вълчев.

Той посочи, че в началото на 90-те години базите са обособени в едноличното акционерно дружество „Ученически отдих и спорт“. „Близо 150 бази тогава са апортирани в капитала на дружеството, което малко след това е включено в т.нар. забранителен списък към Закона за приватизацията и следприватизационния контрол“, съобщи министърът.

По думите му част от базите са реституирани, а към момента „имаме 27–28 работещи бази“, които са в различно състояние – някои добри, други значително амортизирани.

„Казано с други думи, имаме голям брой имоти, които от много години, десетилетия не работят. Те са и на места, които не са толкова туристически като райони. Останали са базите в топ туристическите региони – в планинските курорти, по морето, в работещите области“, допълни Красимир Вълчев.

Министърът обясни, че подходът към неработещите бази е те да се прехвърлят на общините, на чиято територия се намират. „При заявен интерес от общината им прехвърляме собствеността на неработещите бази. На много места вече сградите са паднали, останали са само терени“, допълни той.

По думите на Вълчев дружеството не разполага със средства да възстанови част от обектите. „Много по-добре е да ги дадем там, където има инвеститорски интерес, на общините, те да се разпоредят с тях“, каза той. Вълчев подчерта, че Министерството на образованието и науката може да инвестира в 27-те работещи бази, които да бъдат модернизирани. „Факт е, че през годините почти се оказваше невъзможно да се конкурираме с динамично развиващия се частен туристически пазар – нови и нови хотели, които предлагат добри ценови условия и по-добра материална база за децата“, добави той.