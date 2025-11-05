Подробно търсене

Европейската комисия публикува за обществено обсъждане Проект на делегиран регламент, касаещ дизайните на ЕС

Ивона Величкова
Изображение: ЕК
София,  
05.11.2025 17:22
 (БТА)
Проектът на делегиран регламент, касаещ прилагането на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета на ЕС относно дизайните на Европейския съюз, е публикуван за обществено обсъждане, информира Патентното ведомство на България.

Европейската комисия (ЕК) очаква обратна връзка и коментари относно проекта в периода от 29 октомври до 26 ноември 2025 г. 

Инициативата е част от последващи правни мерки във връзка с публикувания на 18 ноември 2024 г. в Официалния вестник на Европейския съюз Пакет за законодателна реформа на ЕС в областта на дизайна.

Законодателните изменения включват преработената Директива (ЕС) 2024/2823 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2024 г. за правната закрила на промишлените дизайни и Регламент (ЕС) 2024/2822 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2024 г. за изменение на промишлените дизайни на Общността.

Реформата на системата за дизайн на ЕС има за цел да рационализира процедурите за кандидатстване и регистрация на дизайн на ЕС в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), а също и да увеличи правната сигурност, чрез изясняване на разпоредбите и премахване на неяснотите. Съгласно тази реформа, правомощията, предоставени на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета относно дизайните на Европейския съюз ("Регламентът за дизайна на ЕС"), бяха приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Проектът е достъпен онлайн.

Съобщението е направено в рамките на партньорската инициатива между БТА и Патентното ведомство на България, която предвижда в съвместната рубрика "Създадено в България" всяка седмица да бъдат представяни както вписаните в "Златната книга на Патентното ведомство" българи, така и дейността на Патентното ведомство. 

/СЛС/

