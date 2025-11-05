Подробно търсене

Комисията по демографската политика, децата и семейството отхвърли предложение за промяна в реда на отпуска по бащинство

Борислава Бибиновска
БТА, София (5 ноември 2025) Заседание на Комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание. Снимка: Борислава Бибиновска/БТА (ПК)
София ,  
05.11.2025 17:27
 (БТА)

Парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството не прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, предвиждащ по-облекчен ред за бащинския отпуск. Вносители на законопроекта са Венко Сабрутев („Продължаваме промяната – Демократична България“) и група народни представители.

В мотивите пише, че се създава възможност полагащият се отпуск по бащинство в размер на 15 дни да бъде използван според конкретните нужди на всяко семейство – да се ползва наведнъж или на части в рамките на първата година от датата на раждането на детето, като се премахва изискването да се използва само наведнъж след изписване на детето.

Министерството на труда и социалната политика не подкрепя законопроекта. Ресорният заместник-министър Гергана Алексова-Великова заяви пред депутатите в комисията, че със законопроекта се променя същността и целта на отпуска по бащинство. Според действащото законодателство целта на този отпуск е да се осигури възможност на бащата да подпомогне майката след изписване на бебето от родилния дом, както и да е предпоставка за изграждане на връзка между новороденото и бащата, отбеляза тя.

Депутатът Николай Златарски от "ДПС – Ново начало" каза, че ще се въздържи от подкрепа за законопроекта. Други изказвания нямаше. Законопроектът на Венко Сабрутев и група народни представители беше отхвърлен с пет гласа „за“, един „против“ и девет „въздържал се“.

/АБ/

