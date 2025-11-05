Втори СТЕМ център бе открит в Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград

Втори СТЕМ център откри Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ в Благоевград. Лентата на кабинетите, в които науката и високите технологии се съчетават, прерязаха директорът на училището Лилия Стоянова, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. Николай Марин, кметът на Благоевград Методи Байкушев и началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов.

Новият СТЕМ център се разкрива три години след първия, а преди година беше завършена допълнителна сграда към училището, в която се обучават 250 от близо хилядата възпитаници на школото.

В новия СТЕМ център ще видите, че природните науки оживяват, каза директорът на училището д-р Лилия Стоянова. Тя посочи, че с новостите се интегрират и изкуствата, а следващата иновация ще бъде насочена към обществените науки, които ще „оживеят“ в СТЕМ центъра.

Всичко, което се случва, е плод на много усилия, каза още директорът на училището и допълни, че усилията на екипа са насочени към това всяко дете да развие интересите и потенциала си.

Ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. Николай Марин коментира при откриването на новия СТЕМ център връзката между иновативното образование в училище и продължението му в залите на университета, а кметът на Благоевград поздрави училището за инвестицията, която прави в образователната среда. Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева отбеляза, че българските училища са снабдени с най-високите технологии за обучение на учениците.

Наред с развиването на уменията, свързани с високите технологии и професиите на бъдещето, в училището се стимулира родолюбието и паметта за миналото. Тук също е заложено на иновативния подход – на коридорите на етажите, в които се обучават по-малките ученици, са пресъздадени сцени от многолетната ни история, както и ликовете на националните ни герои. Картините са дело на художника Васил Горанов, който днес също беше гост на откриването на втория СТЕМ център в училището.

Горанов коментира ролята на изкуството в съвременния свят на високите технологии. „В непрекъснато променящия се свят, ние може би започваме да губим своята духовност, това е реалната опасност на нашето време и тук може би е ролята на артистите, на хората на изкуството, да създадат новото туптящо сърце, което би могло да върне баланса в човешкия свят", каза при откриване на СТЕМ центъра Горанов.