Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем и задържа непълнолетен по две обвинения

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем и задържа непълнолетния Я.Д., на 17 г. по две обвинения - за извършен в съучастие грабеж и причиняване на телесна повреда. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

По първото обвинение, за извършен в съучастие грабеж, са привлечени като обвиняеми 17-годишният Я.Д, и 19-годишния А.С., а спрямо Я.Д. е повдигнато и обвинение за това, че като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното, е причинил на 20-годишен мъж средна телесна повреда.

На 2 ноември в Чирпан Я.Д. и А.С. се придвижвали по улицата и забелязали други двама мъже, които вървели наблизо. Те се приближили, като първоначално нанесли побой на единия от тях – на 37 г., с ритници в лицето и гърба и отнели от него мобилен телефон, пари, документи и други лични вещи. След това Я.Д. ударил с ритник в лицето другия мъж – на 20 г., при което той паднал на улицата и получил черепно-мозъчна травма., посочват от пресцентъра.

Обвиняемият Я.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Районна прокуратура-Стара Загора ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него, а спрямо обвиняемия А.С. е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 2000 лева, информират още от Районна прокуратура в Стара Загора.

