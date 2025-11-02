Подробно търсене

Арина Сабаленка и Джесика Пегула започнаха с победи участието си на Финалния турнир на УТА в Рияд

Ива Кръстева
Арина Сабаленка, снимка: AP Photo/Yuki Iwamura
Рияд,  
02.11.2025 20:15
 (БТА)

Поставената под номер 1 Арина Сабаленка започна участието си на финалите на УТА в Рияд (Саудитска Арабия) с победа с 6:3, 6:1 над Джазмин Паолини, регистрирайки пети пореден успех над осмата ракета в света.

Шампионката от Откритото първенство на САЩ наниза 11 аса и преодоля Паолини с мощни ретури близо до страничната линия, а италианката изглеждаше изморена с напредването на мача.

Номер 1 в света Сабаленка вече е спечелила 60 двубоя тази година.

"Няма значение резултатът, винаги знам, че трябва да остана фокусирана. Ако дадеш на Паолини шанс, тя ще поеме контрола над играта. Бях фокусирана, бях спокойна и усещах, че всичко е под контрол", заяви Сабаленка.

Тя направи два пробива в първия сет и още три във втория, за да стигне до крайната победа.

Защитаваща титлата си и трета поставена Коко Гоф (САЩ) загуби от сънародничката си Джесика Пегула с 3:6, 7:6(4), 2:6 за 2:15 часа във втория мач от групата.

Пегула направи четири пробива и два пъти загуби подаването си в първия сет, а във втория двете си размениха по два брейка, но Гоф взе тайбрека със 7:4 и изравни. В решителната трета част Пегула направи още три пробива и след 6:2 затвори мача.

Първите две тенисистки от всяка група продължават на полуфиналите на турнира.

/ИК/

