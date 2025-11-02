Хофенхайм победи като гост Волфсбург в среща от футболното първенство на Германия

Хофенхайм победи като гост Волфсбург с 3:2 в двубой от деветия кръг на футболното първенство на Германия.

Мохамед Амура откри за домакините в 14-ата минута, но Вутер Бюргер изравни в 31-ата. Гриша Прьомел даде преднина на гостите в 50-ата минута, но Амура направи 2:2 в 56-ата минута. Бургер донесе успеха на Хофенхайм с попадение в 62-ата минута. В 84-ата минута резервата Бебу отбеляза четвърто попадение за гостите, но то бе отменено след дълга проверка със системата за видеоарбитраж ВАР.

"Вълците" вече нямат домакински успех в първенство в 13 поредни мача и са на две точки над зоната на изпадащите. Хофенхайм се изкачи на шеста позиция с 16 точки.

По-рано днес Кьолн победи Хамбургер ШФ с 4:1.

Първенство на Германия по футбол, мачове от деветия кръг на Бундеслигата: Кьолн - Хамбургер ШФ - 4:1 Волфсбург - Хофенхайм - 2:3 от събота: Хайденхайм - Айнтрахт Франкфурт - 1:1 Майнц - Вердер Бремен - 1:1 РБ Лайпциг - Щутгарт - 3:1 Санкт Паули - Борусия Мьонхенгладбах - 0:4 Унион Берлин - Фрайбург - 0:0 Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен - 3:0 от петък: Аугсбург - Борусия Дортмунд - 0:1 * В класирането води Байерн Мюнхен с 27 точки, следван от РБ Лайпциг с 22, Борусия

Дортмунд с 20, Щутгарт с 18, Байер Леверкузен със 17, Хофенхайм с 16, Кьолн 14,

Айнтрахт Франкфурт с 14 и други.