Хофенхайм победи като гост Волфсбург в среща от футболното първенство на Германия

Ива Кръстева
снимка: Swen Pförtner/dpa via AP
Волфсбург,  
02.11.2025 20:36
 (БТА)

Хофенхайм победи като гост Волфсбург с 3:2 в двубой от деветия кръг на футболното първенство на Германия.

Мохамед Амура откри за домакините в 14-ата минута,  но Вутер Бюргер изравни в 31-ата. Гриша Прьомел даде преднина на гостите в 50-ата минута, но Амура направи 2:2 в 56-ата минута. Бургер донесе успеха на Хофенхайм с попадение в 62-ата минута. В 84-ата минута резервата Бебу отбеляза четвърто попадение за гостите, но то бе отменено след дълга проверка със системата за видеоарбитраж ВАР.

"Вълците" вече нямат домакински успех в първенство в 13 поредни мача и са на две точки над зоната на изпадащите. Хофенхайм се изкачи на шеста позиция с 16 точки.

По-рано днес Кьолн победи Хамбургер ШФ с 4:1.

Първенство на Германия по футбол, мачове от деветия кръг на Бундеслигата:
Кьолн - Хамбургер ШФ       - 4:1
Волфсбург - Хофенхайм      - 2:3

от събота:
Хайденхайм - Айнтрахт Франкфурт         - 1:1
Майнц - Вердер Бремен                   - 1:1
РБ Лайпциг - Щутгарт                    - 3:1
Санкт Паули - Борусия Мьонхенгладбах    - 0:4
Унион Берлин - Фрайбург                 - 0:0
Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен        - 3:0 

от петък:
Аугсбург - Борусия Дортмунд             - 0:1

* В класирането води Байерн Мюнхен с 27 точки, следван от РБ Лайпциг с 22, Борусия 
Дортмунд с 20, Щутгарт с 18, Байер Леверкузен със 17, Хофенхайм с 16, Кьолн 14, 
Айнтрахт Франкфурт с 14 и други.

/ИК/

