Кьолн записа убедителен успех в деветия кръг на Бундеслигата

Кьолн победи Хамбургер ШФ с 4:1 в среща от деветия кръг на футболното първенство на Германия.

Двубоят беше много по-оспорван от крайния резултат, но гостите завършиха срещата с девет души на терена, а Имануел Ферай беше изгонен две минути след влизането си в игра.

Рагнар Ахе отбеляза първия гол за Кьолн в 25-ата минута след отбити топки от предишни опити на Флориан Кайнц и Линтон Майна, блокирани от защитниците на Хамбург.

Това беше първи гол в Бундеслигата за лятното попълнение Ахе, който се разписа и при загубата на Кьолн с 1:4 за Купата на Германия срещу Байерн Мюнхен.

Кайнц реализира от пряк свободен удар за 2:0 в 48-ата минута, след което Саид Ел Мала и Якуб Камински бяха точни в добавеното време.

Гол на Фабиан Виейра в 50-ата минута беше отменен след дълго разглеждане със системата за видеоарбитраж ВАР заради нарушение в началото на атаката, но Хамбургер все пак стигна до попадение в 61-ата минута след удар на Жан-Люк Домп. Нов гол на Лука Вушкович също беше отменен заради засада.

Ферай влезе в 77-ата минута, получи жълт картон минута по-късно и трябваше да напусне терена заради второ нарушение, за което се изисква жълт картон още една минута след това. А Виейра също беше изгонен в 83-ата минута с втори жълт картон.

Волфсбург играе срещу Хофенхайм в последния мач от кръга.

Първенство на Германия по футбол, мачове от деветия кръг на Бундеслигата: Кьолн - Хамбургер ШФ - 4:1 Волфсбург - Хофенхайм - по-късно днес от събота: Хайденхайм - Айнтрахт Франкфурт - 1:1 Майнц - Вердер Бремен - 1:1 РБ Лайпциг - Щутгарт - 3:1 Санкт Паули - Борусия Мьонхенгладбах - 0:4 Унион Берлин - Фрайбург - 0:0 Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен - 3:0 от петък: Аугсбург - Борусия Дортмунд - 0:1 * В класирането води Байерн Мюнхен с 27 точки, следван от РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд с 20, Щутгарт с 18, Байер Леверкузен със 17, Кьолн 14, Айнтрахт Франкфурт с 14, Хофенхайм с 13 и други.