Кьолн записа убедителен успех в деветия кръг на Бундеслигата

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Martin Meissner
Кьолн,  
02.11.2025 18:30
 (БТА)

Кьолн победи Хамбургер ШФ с 4:1 в среща от деветия кръг на футболното първенство на Германия.

Двубоят беше много по-оспорван от крайния резултат, но гостите завършиха срещата с девет души на терена, а Имануел Ферай беше изгонен две минути след влизането си в игра.

Рагнар Ахе отбеляза първия гол за Кьолн в 25-ата минута след отбити топки от предишни опити на Флориан Кайнц и Линтон Майна, блокирани от защитниците на Хамбург.

Това беше първи гол в Бундеслигата за лятното попълнение Ахе, който се разписа и при загубата на Кьолн с 1:4 за Купата на Германия срещу Байерн Мюнхен.

Кайнц реализира от пряк свободен удар за 2:0 в 48-ата минута, след което Саид Ел Мала и Якуб Камински бяха точни в добавеното време.

Гол на Фабиан Виейра в 50-ата минута беше отменен след дълго разглеждане със системата за видеоарбитраж ВАР заради нарушение в началото на атаката, но Хамбургер все пак стигна до попадение в 61-ата минута след удар на Жан-Люк Домп. Нов гол на Лука Вушкович също беше отменен заради засада.

Ферай влезе в 77-ата минута, получи жълт картон минута по-късно и трябваше да напусне терена заради второ нарушение, за което се изисква жълт картон още една минута след това. А Виейра също беше изгонен в 83-ата минута с втори жълт картон.

Волфсбург играе срещу Хофенхайм в последния мач от кръга.

Първенство на Германия по футбол, мачове от деветия кръг на Бундеслигата:
Кьолн - Хамбургер ШФ       - 4:1
Волфсбург - Хофенхайм      - по-късно днес

от събота:
Хайденхайм - Айнтрахт Франкфурт         - 1:1
Майнц - Вердер Бремен                   - 1:1
РБ Лайпциг - Щутгарт                    - 3:1
Санкт Паули - Борусия Мьонхенгладбах    - 0:4
Унион Берлин - Фрайбург                 - 0:0
Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен        - 3:0 

от петък:
Аугсбург - Борусия Дортмунд             - 0:1

* В класирането води Байерн Мюнхен с 27 точки, следван от РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд с 20, 
Щутгарт с 18, Байер Леверкузен със 17, Кьолн 14, Айнтрахт Франкфурт с 14, Хофенхайм с 13 и други.

/ИК/

Към 20:38 на 02.11.2025 Новините от днес

