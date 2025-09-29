Общинският съвет в Белоградчик ще гласува отчетите за изпълнение на бюджета и за състоянието на общинския дълг към 31 декември 2024 година

Общинският съвет в Белоградчик ще гласува отчета за касовото изпълнение на бюджета и годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31 декември 2024 година. Информацията е публикувана на сайта на Община Белоградчик. Ще бъдат гласувани още Дългосрочна (2025-2035 г.) и Краткосрочна (2025-2028 г.) програма за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива.

В дневния ред на заседанието е предвидено да бъдат приети промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. Промените са свързани и с новия общински съветник Пролет Костадинова. С решение на Общинската избирателна комисия предсрочно са прекратени пълномощията на общинския съветник Румен Цанков.

Общинските съветници ще разгледат отново върнато решение за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, поради неправилно отразяване на предназначението на имота в кадастралните регистри на града.

С инвестиционни намерения за изграждане на къмпинг зона в село Чифлик е свързана десетата точка от дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Белоградчик.

Заседание ще започне в 9:00 часа в залата на Младежкия дом, а дневният ред включва 11 точки.