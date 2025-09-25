Заплатите на общинските съветници в Перущица остават без промяна, след като не приеха предложение да се увеличат с 20 на сто

Заплатите на общинските съветници в Перущица остават без промяна. Те не приеха предложението на колегата си Ради Минчев заплатите им да бъдат индексирани и да се увеличат от 30 на 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация.

Общинският съветник Мария Витанова-Вълканова, която е и бивш кмет на Перущица, предложи общинските съветници да работят безвъзмездно, но мнозинството от колегите й гласуваха против. Така месечното брутно възнаграждение на съветник остава 776 лева.

Общинските съветници решиха да възразят срещу инвестиционно предложение за изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса в местност "Кантона". Към момента се събират подписи на граждани и броят им е около 1400.

Общинските съветници приеха Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2025 - 2028 година.