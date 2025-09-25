Нагласите и начинът на живот на младите хора и реализираните мерки от институциите представя доклад за младежта 2023-2024 г., приет от кабинета

Визията на правителството е насочена към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика в България, основана на многосекторния подход и сътрудничество и съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво. Това посочват от Министерския съвет във връзка с приетия днес Доклад за младежта за периода 2023-2024 г. За решението съобщиха от правителствената пресслужба.

Докладът представя информация за състоянието на младежта в страната и отчита реализираните мерки от отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за младежта за периода 2023-2024 г. Предоставената информация включва изводи от провеждани проучвания, които представят моментна ситуация на целевата група за изследвания период, като са ползвани данни от министерства, Национален статистически институт, Евростат, национални и международни проучвания, свързани с тематиката на документа през периода.

Целта на доклада е да проследи специфичните за младите хора предизвикателства, социално-икономическите реалности, начинът на живот на младежите, както и техните нагласи и ценности, с цел засилване на участието им в процесите на формиране и прилагане на политиките за младежта и развитието на обществото.

Преди дни във Великотърновския университет се състоя хакатон на тема „Популяризиране на политиките на сближаване в ЕС“, организиран от БТА. По време на събитието Наталия Анастасова, заместник главен директор в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към социалното министерство, открои програми, които представляват интерес за младите хора.