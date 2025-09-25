Министерският съвет предлага проф. Георги Тодоров да бъде награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен заради заслугите му в науката

Министерският съвет предлага чл.-кор. проф. дн инж. Георги Тодоров да бъде награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен, за неговите заслуги в областта на образованието и науката, съобщиха от правителствената пресслужба.

Георги Тодоров е роден през 1961 г. в Хасково. Завършва Техническия университет в София със специалност „Технология на машиностроенето“. През 2002 г. става доцент, а от 2011 г. е професор в Техническия университет. През 2024 г. е избран за член- кореспондент на Българската академия на науките (БАН) в областта на инженерните науки. Специализирал е във Великобритания и Япония. Бил е гост-лектор в Националния университет „Андрес Белло“ - Сантяго, Чили и в Харбинския университет за наука и технологии в Китай.

Научните и научно-приложните интереси и постижения на проф. Тодоров са в областите виртуално инженерство, инженерни анализи, симулационно моделиране, 3D технологии, технологии за скоростно прототипиране и в имплантологията.

Проф. Тодоров е автор и съавтор на над 240 научни труда, от които шест книги и монографии и над 100 публикации в международни издания. Автор е на 82 изобретения, като 26 от патентите са с международна регистрация в съавторство с шест изобретатели от чужбина. Вписан е като изобретател в „Златна книга на българските откриватели и изобретатели“.

Изследователските резултати на проф. Тодоров са внедрени в над 80 научноизследователски и индустриални проекта под негово ръководство, както и в над 20 индустриални проекта с фирми от Италия, Франция, Германия и САЩ. Съвместно с екип на болница „Н. И. Пирогов“ са спасени пациенти в тежки клинични случаи, прилагайки методите за бързо създаване и изработване на черепни и спинални импланти, което е иновативна практика не само за страната.

С орден "Св. св. Кирил и Методий" се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката. С орден "Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен, се награждават лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката, се посочва на сайта на президентската институция.