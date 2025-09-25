Община Търговище предприема действия за проучване и узаконяване на сондажи в село Голямо Соколово

Община Търговище е отправила до Община Омуртаг искане за предоставяне на инвестиционен проект за изграждането на дълбоки сондажи в село Голямо Соколово. Това заяви кметът Дарин Димитров в отговор на питане на общинския съветник Христо Христов за узаконяване и въвеждане в експлоатация на сондажите, строени край селото в края на 80-те години на миналия век, съобщават от общинския пресцентър.

„В местната администрация не е налична каквато и да е документация за проектите. Искането до Община Омуртаг е отправено, тъй като именно тя е била инвеститор на проекта за довеждане на вода от Голямо Соколово до Омуртаг в периода 1988-1994 година. Заявлението е изпратено на 1 септември, като към настоящия момент няма отговор и аз почвам да се съмнявам, че те изобщо имат тази информация“, каза д-р Димитров. Той допълни, че към настоящия момент не се знае чия собственост са тези сондажи. „Те се намират в частни имоти. Как са продадени зоните окол тях, кога се е случило това, никой не знае. Не се знае и защо са се отказали от тях“, заяви кметът.

Димитров разясни също, че това са дълбоки сондажи, като се предполага, че водата в тях е минерална. „Минерална вода няма как да влиза във водопроводната система, затова трябва да направим и допълнителни проучвания“, категоричен бе кметът. Той поясни, че след като сондажите не са ползвани повече от 30 години, по всяка вероятност всички процедури по узаконяването им ще трябва да бъдат извървени отначало.

Община Търговище е предприела действия и за осигуряване на алтернативни водоизточници в различни населени места на общината. В ход е процедура за избор на нов изпълнител за осигуряване на допълнително водоснабдяване за село Овчарово. Поръчката бе обявена повторно поради отказ на първоначално избрания изпълнител „БИЛД-ВМ“ ДЗЗД да извърши заложените дейности. Проектът е одобрен за финансиране по линия на националната програма за финансиране на капиталови разходи на общините. Стойността му е за над 700 000 лв.

По същата програма са осигурени средства и за осигуряване на резервно водозахранване за село Кралево. Предстои обявяването на обществената поръчка за избор на изпълнител. Предвижда се новият водопровод, който ще е с дължина от 1,7 км да започва от новопроектирана шахта, която да се изгради върху съществуващия водопровод, захранващ Търговище от язовир „Тича”.

Със средства от държавата ще се проектира и изграждането на канализация за село Разбойна, както и подмяна на съществуващата водопреносна мрежа.

В капиталовата програма на Общината за 2025 г. пък са заложени 30 000 лв. за проучване и изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на допълнителен водоизточник за село Голямо Ново.

Предвижда се и изготвянето на проект за изграждане на нов водопровод за село Алваново.