Кметът на Две могили предлага на Общинския съвет градът да бъде домакин на национален фестивал по спортни танци

Кметът на Две могили Мариета Петрова предлага на общинските съветници градът да бъде домакин на национален фестивал по спортни танци. За БТА тя съобщи, че директорът на Центъра за подкрепа за личностно развитие "Д-р Пангелов" Ралица Георгиева е поискала съдействие от Общината за организирането на фестивала. Тринайсет клуба вече са заявили участие. Предвижда се фестивалът да се състои в спортната зала в Две могили. За целта е необходимо оборудване и обезпечаване на съоръжението за подобна проява.

Сумата, с която Общината ще участва като домакин на фестивала, е 7000 лева. Налага се да се направи и допълнение в спортния календар за тази година.

Предложението ще бъде разгледано по време на днешното заседание на Общинския съвет.

Дневният ред включва общо 16 точки. Сред тях са и приемане на информация за дейността през миналата година на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост и на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания.