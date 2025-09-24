За единадесети път варненци протестират срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев

За единадесети път варненци излязоха на протест срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Протестиращите се събраха пред сградата на Общината, а пред множеството говори и.ф. кмет на града Павел Попов. Недоволните разпънаха огромен транспарант с надпис "Свобода за Варна – Свобода за Благо". Те издигнаха лозунги за освобождаването и на двамата общински съветници.

За първи път от началото на недоволството след задържането на Благомир Коцев протестиращите блокираха възловото кръстовище пред сградата на Общината, с което създадоха проблеми в движението в централната част на града. Кръстовището остана блокирано за около половин час, през който хората скандираха "Свобода", "Искаме си кмета", "Свобода за Благо", "Свобода за Варна" и други. След блокадата недоволните потеглиха с протестно шествие към сградата на Съдебната палата на площад "Независимост" в града.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда липсват доказателства за връзка с другите трима.

На 12 септември Софийският градски съд не уважи искането на кмета на Варна за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража" и го остави в ареста. Софийският апелативен съд би трябвало да се произнесе на 18 септември, но съдиите си направиха отвод. Междувременно представители на "Продължаваме промяната – Демократична България" от Варна излязоха с позиция, че Коцев е в ареста, защото е кмет и ще излезе едва когато освободи поста.

Във Варна се състояха няколко протеста срещу задържането на Коцев. Последният беше на 22 септември.

Вчера Софийският апелативен съд потвърди мярката, наложена от по-долната инстанция, и остави в ареста кмета на Варна. Той е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Решението е окончателно.