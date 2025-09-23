Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Софийският апелативен съд потвърди мярката, наложена от по-долната инстанция, и остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Решението е окончателно.

Според съдия Стефан Илиев има обосновано предположение, че Коцев е извършил престъпленията, за които е обвинен. За това свидетелстват показанията на Пламенка Димитрова. Също така не са налице показания, които да оборват нейните.

Съдът посочи също, че са били разпитвани служители в Община Варна, като и са се изисквали документи, които е трябвало да преминат през кмета. Това е причината разследването да се забърза, след като е повдигнато обвинение на Коцев. В определението си съдебният състав взе предвид и показанията на Диян Иванов (бивш зам.-кмет на Варна). Съдия Илиев посочи, че всеки свидетел може да даде повторни показания с искане на обвиняемия.

Съдията допълни, че няма опасност Коцев да се укрие, ако му бъде наложена по-лека мярка. Има обаче опасност да извърши друго престъпление, тъй като все още е кмет на Варна и може да повлияе на разследването с влиянието си в Общината. Времето, което Коцев е прекарал в ареста, е разумно. Разследването се води ритмично и няма прекрачени срокове, посочи още съдът.

След като прочете определението, съдия Илиев се обърна към прокуратурата и каза да се разбърза и да разпита онези, които все още не са.

В определението се цитираха невярно показания, освен това съдът каза, че за да бъде наново разпитан Диан Иванов, трябва да има поне искане от защитата или самия него. Това не е вярно, защото прокуратурата сама трябва да организира проверка на всички доказателства и второ, защото в делото е приложено искане, както от Иванов, така и от адвокат. Посочен е адресът му и как да бъде призован, каза адвокат Ина Лулчева след заседанието.

Тя допълни, че съдът е обсъждал доказателства, които не са били въведени от никой от свидетелите. Прави впечатление, че съдът извежда обвинителни факти, които и прокурорът не твърди. Това говори за ясна пристрастност и предубеденост и че исканията за отвод са били основателни, посочи Лулчева.

Тя допълни, че основанието, което използва съдът, че Коцев е все още е кмет и може да повлияе на разследването, показва, че целта е той да бъде отстранен от поста. Лулчева заяви, че това не може да бъде цел на никое наказателно производство.

Прокурор Юлиян Лефтеров каза пред медиите, че първоинстанционната прокуратура следва да води разпитите, което е извън същността на настоящото производство. Той допълни, че няма краен срок за изпълнението.

Днес съдът удари дъното. Видяхме, че нямаха никакви доводи, съдът бездарно прочиташе показанията на обвиненията и доказателствата на прокуратурата, каза бившият депутат и бивш лидер на ПП Кирил Петков след заседанието. Той призова за протест в четвъртък от 15:00 ч. пред централата на „ДПС-Ново начало“.