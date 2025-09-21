Управляващите искат да правят пенсионна реформа набързо и „на тъмно“, каза за БТА в Русе Ваня Григорова

Управляващите искат да правят промени в пенсионната система набързо и „на тъмно“, така че хората да разберат след пет години какво се е случило. Това каза пред репортер на БТА в Русе председателят на сдружение „Солидарна България“ Ваня Григорова. Тя е в крайдунавския град за среща – разговор, посветена на пенсионната реформа.

„Именно сега хората разбират част от тежките промени, които бяха направени през 2020 – 2021 година в Кодекса. Призовавам хората да се интересуват сега, за да не научават след това, когато вече нищо не могат да сторят, какво се е случило с техните осигуровки. Темата е толкова всеобхватна, че засяга не само днешните пенсионери, но много по-силно засяга днешните работещи, които след две – три десетилетия ще очакват да получат пенсия“, каза още Григорова.

Тя отбеляза, че вече Русе е втори град, в който се провежда подобна среща с хората след Варна. Целта на кампанията „Не залагайте на хазарт старините ни!“ е да се популяризират идеите на управляващите, които са свързани с пенсионната система, каза още Григорова.

По думите ѝ всеки момент предстои внасяне на законопроект в Народното събрание, който се очаква да регламентира увеличаване на размера на плащаните осигуровки от българските данъкоплатци. Тя отчете, че спряганите напоследък идеи включват още вдигане на пенсионната възраст, разрешаване на рискови борсови инвестиции на частните пенсионни фондове, част от пенсиите да бъдат социални помощи и др.

„Признаваме, че има нужда от някакви мерки по-сериозни, за да се запълни драматичният дефицит от 12 милиарда лева във фондовете на Националния осигурителен институт (НОИ) само за тази година, но не смятаме, че посоката, в която те са се насочили, е правилна“, каза по този повод Григорова.

Вместо това от сдружение „Солидарна България“ предлагат да няма вдигане на пенсионната възраст, както и т. нар. „швейцарско правило“ да е свързано само с ръста на осигурителния доход.

„Не както е сега 50% от инфлацията и 50% от ръста на осигурителния доход, защото по същество в ръста на осигурителния доход е включена инфлацията. Включването на компонент като инфлацията понижава процента, с който се актуализират всяка година всички пенсии. Всъщност член 100 на Кодекса за социално осигуряване регламентира именно актуализирането на пенсиите всяка година. Освен това осигуряването в частни пенсионни фондове да не бъде задължително. Няма друга държава в Европа, в която гражданите са задължени да се осигуряват в частни пенсионни фондове. Това би освободило над три милиарда лева, които ще отидат в НОИ и ще бъдат използвани за изплащане на пенсии“, каза Ваня Григорова.

Тя се обяви и за отпадане на максималния осигурителен доход.

„Към момента всички доходи над 4130 лева по същество са амнистирани. Значи на заплата от 1200 лева човекът се осигурява на цялата сума, а на заплата от 100 000 лева той се осигурява само на 4130 лева. Само от тази мярка над 5 милиарда лева ще влязат в бюджета. Всъщност само от тези две мерки – спиране на задължително осигуряване в частни пенсионни фондове и отпадане на тавана на осигуровките около 2/3 от дефицита на НОИ ще изчезне“, каза още Ваня Григорова.

Тя посочи, че сдружение „Солидарна България“ ще реализира идеите си чрез публичен натиск. Започнала е и подписка под надслов „Не залагайте на хазарт старините ни!“, която ще бъде внесена в Народното събрание.