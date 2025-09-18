Парламентът ратифицира Второто изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между ЕК и България

Парламентът ратифицира на две четения в едно заседание Второто изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Европейската комисия и Република България.

На 22 юли 2025 г. влезе в сила Решение за изпълнение на Съвета за на решение за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България , съгласно което Европейският съюз предоставя на България за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост сума в размер 479 327 545 евро, посочва в мотивите си вносителят - Министерският съвет (МС). Парите са изключително за мерките, посочени в член 21в от регламента с изключение на мерките, посочени в друг параграф.

Предоставя се и сума в размер 6 000 000 евро, прехвърлена от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит към Механизма за възстановяване и устойчивост. Така безвъзмездната подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост, предоставяна от Европейския съюз на България, възлиза общо на 6 174 106 145 евро, пише в мотивите на МС.