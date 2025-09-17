Сдружение "Млад планинар" започна организацията на похода "По стъпките на Самуиловите воини"

Сдружение "Млад планинар" започна организацията на Националния туристически поход (НТП) "По стъпките на Самуиловите воини". Това каза за БТА ръководителят на сдружението Гергана Сандъкчиева. Походът се провежда за 12-а година, като на 5 октомври, участниците преминават маршрута от Национален парк-музей (НПМ) "Самуилова крепост" до село Ключ. Събитието е отворено и поканата е отправена към всички желаещи, уточниха организаторите.

Инициативата е традиционна. Идеята за нея се ражда през 2014 година, по повод отбелязването на 1000 години от управлението на цар Самуил. Първата година в похода се включват само 36 човека, а през всяка следваща броят на участниците се увеличава. Винаги е имало интерес от страна на ученици в съседни общини. Включват се деца от Сандански, Гоце Делчев и София. През миналата година в Националния поход участват над 1400 участници. Масово се включват и ученици от училища в община Петрич. Най-малкият участник миналата година беше на две години и седем месеца, а най-възрастният - на 73 години.

Всеки, който иска да преживее историята по един по-различен начин, може да се включи в инициативата. Най-важното е да провокираме интереса при децата, смята Сандъкчиева.

Тази година походът е посветен на 1011 години от управлението на Цар Самуил. Традиционното събитие събира хора от цялата страна, които преминават по интерактивния маршрут "Път на Самуиловите воини“ от НПМ "Самуилова крепост" до село Ключ. Всички участници ще получат удостоверение за участие, а най-младият и най-възрастният ще бъдат отличени с награди. Заявки за организирани групи се приемат до 26 септември на e-mail: mladplaninar@abv.bg.

Необходимо е участниците да бъдат екипирани според изискванията за пешеходен туризъм и да спазват дисциплина по време на похода. По време на събитието не се разрешава политическа агитация под каквато и да е форма, предупреждават организаторите на Националния поход.