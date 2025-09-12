Подробно търсене

Кметовете на малките населени места изпълняват много повече от една роля, каза депутатът Младен Шишков

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
БТА, снимка: Галя Тенева/ БТА
12.09.2025 17:12
В малките населени места кметът е не само управленец, а и аптекар, магазинер, строител – човекът за всичко. Затова колкото по-малко е едно селище по смисъла на закона, толкова по-голямо е значението на неговия кмет. Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС Младен Шишков по време на националния форум "Предизвикателства и възможности за развитие на малките населени места", който се проведе в Обзор и бе организиран от Националното сдружение на кметовете на кметства.

Шишков посочи, че след два мандата като председател на Общинския съвет в Раковски добре познава проблемите на местната власт. Той припомни, че вече осем години е член на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, както и на комисията по околна среда и води, където в момента е председател. Депутатът подчерта, че е готов да подкрепи предложения за законодателни инициативи, които да улеснят работата на кметовете. Той припомни и промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация от 2020 г., които са облекчили дейността им, но според него е нужно да се направи още. 

Към 17:22 на 12.09.2025 Новините от днес

