Общинският съвет в Ловеч ще заседава извънредно по проблемите с водоснабдяването и решаването им. Точката е част от проекта за дневен ред на насроченото за днес заседание, който е публикуван на страницата на общинската администрация.

Съветниците се очаква да разгледат общо четири точки, като първите три са свързани с утвърждаване на маломерни паралелки.

Те са две в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Александрово, четири в Средно училище „Тодор Кирков“ и шест в Средно училище „Св. Климент Охридски“ в Ловеч.

Директорите на трите училища декларират, че са осигурени допълнителни собствени средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти, за допълнително финансиране на недостигащия брой ученици в паралелките.