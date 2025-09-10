Подробно търсене

Общинският съвет в Ловеч ще заседава извънредно по проблемите с водоснабдяването и решаването им

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Общинският съвет в Ловеч ще заседава извънредно по проблемите с водоснабдяването и решаването им
Общинският съвет в Ловеч ще заседава извънредно по проблемите с водоснабдяването и решаването им
Снимка: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова (архив)
Ловеч,  
10.09.2025 06:30
 (БТА)

Общинският съвет в Ловеч ще заседава извънредно по проблемите с водоснабдяването и решаването им. Точката е част от проекта за дневен ред на насроченото за днес заседание, който е публикуван на страницата на общинската администрация.

Съветниците се очаква да разгледат общо четири точки, като първите три са свързани с утвърждаване на маломерни паралелки. 

Те са две в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Александрово, четири в Средно училище „Тодор Кирков“ и шест в Средно училище „Св. Климент Охридски“ в Ловеч.

Директорите на трите училища декларират, че са осигурени допълнителни собствени средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти, за допълнително финансиране на недостигащия брой ученици в паралелките.        

 

/РН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:00 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация