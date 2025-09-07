Подробно търсене

Един човек е загинал, а 23-ма са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Константин Костов
БТА, София (18 април 2025) Полицейска кола патрулира на изхода на София.Снимка: Милена Стойкова/БТА (ЛФ)
София,  
07.09.2025 10:34
 (БТА)

Един човек е загинал и 23-ма са ранени при 18 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. В София са регистрирани две тежки и 21 леки катастрофи. Петима души са ранени.

От началото на годината са станали 4633 пътни произшествия, при които са ранени 5823 и загинали - 295.

БТА припомня, че от днес влизат в сила новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г. 

В анализ, подготвен от експертите на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП) за съвместната рубрика с БТА „На пътя животът е с предимство“, от агенцията разясняват какви са основните промени, засягащи участниците в движението. 


 

 

/МК/

Към 11:27 на 07.09.2025 Новините от днес

